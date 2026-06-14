ledjely
Accueil » Badra Koné de nouveau arrêté et conduit à la DCPJ
ActualitésGuinéeJusticeSociété

Badra Koné de nouveau arrêté et conduit à la DCPJ

Par LEDJELY.COM

Nous venons de l’apprendre de sources proches du concerné. L’ancien président de la délégation spéciale (PDS) de Matam, Aliou Cheickna Badra Koné, a été arrêté à son domicile dans la commune de Matam, ce dimanche 14 juin 2026.

Selon l’un de ses proches joint par téléphone, cette interpellation aurait été effectuée sur instruction du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). L’ex-PDS se trouverait actuellement dans les locaux de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).

« Jusqu’à 14h, on était ensemble avant de le quitter. À mon réveil, on apprend qu’il a été de nouveau arrêté sous instruction du procureur Charles Wright. Vous savez, avant sa libération sous contrôle judiciaire, Charles disait que la caution est petite », nous a expliqué notre interlocuteur au bout du fil.

Cette nouvelle arrestation intervient alors que Badra Koné avait récemment bénéficié d’une mise en liberté sous contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure engagée contre lui devant la CRIEF.

Pour l’heure, les raisons précises de cette nouvelle interpellation n’ont pas encore été officiellement communiquées.

Nous y reviendrons.

Balla Yombouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Samoé : « Comment la GMD aurait-elle pu obtenir 56 sièges là où il n’en existe que 37 ? », s’interroge Labilé Théa

LEDJELY.COM

À Sanoyah, une route devenue mare met la circulation à rude épreuve

LEDJELY.COM

Mondial 2026 : le Maroc tient tête au Brésil et confirme ses ambitions (1-1)

LEDJELY.COM

Siguiri : le préfet et trois autres cadres suspendus (décision)

LEDJELY.COM

Kangolia : 13 dépouilles restituées aux familles en présence du Premier ministre

LEDJELY.COM

Eboulement à Kintinian : 7 morts et 4 blessés, le gouverneur apporte les condoléances de l’État

LEDJELY.COM
Chargement....