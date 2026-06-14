Badra Koné de nouveau arrêté et conduit à la DCPJ

Nous venons de l’apprendre de sources proches du concerné. L’ancien président de la délégation spéciale (PDS) de Matam, Aliou Cheickna Badra Koné, a été arrêté à son domicile dans la commune de Matam, ce dimanche 14 juin 2026.

Selon l’un de ses proches joint par téléphone, cette interpellation aurait été effectuée sur instruction du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). L’ex-PDS se trouverait actuellement dans les locaux de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).

« Jusqu’à 14h, on était ensemble avant de le quitter. À mon réveil, on apprend qu’il a été de nouveau arrêté sous instruction du procureur Charles Wright. Vous savez, avant sa libération sous contrôle judiciaire, Charles disait que la caution est petite », nous a expliqué notre interlocuteur au bout du fil.

Cette nouvelle arrestation intervient alors que Badra Koné avait récemment bénéficié d’une mise en liberté sous contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure engagée contre lui devant la CRIEF.

Pour l’heure, les raisons précises de cette nouvelle interpellation n’ont pas encore été officiellement communiquées.

Nous y reviendrons.

Balla Yombouno