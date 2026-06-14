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Collision avec un oiseau : un vol de pèlerins guinéens dérouté vers Bamako

Par LEDJELY.COM

Le Secrétariat Général des Affaires Religieuses (SGAR) a annoncé, dans un communiqué publié ce 14 juin 2026, que l’avion transportant les pèlerins guinéens du 21ᵉ convoi a été dérouté vers Bamako, au Mali, dans la nuit du 13 au 14 juin.

Selon le communiqué, l’appareil a connu une défaillance technique au niveau d’un réacteur à la suite d’une collision avec un oiseau aux environs de 4 heures du matin. Aucun blessé n’a été enregistré et les autorités rassurent qu’il y a eu « plus de peur que de mal ».

Informé de la situation, indique le communiqué, le ministre secrétaire général des Affaires religieuses a immédiatement pris des dispositions et informé les plus hautes autorités du pays.

Les pèlerins sont actuellement pris en charge à Bamako par la compagnie EgyptAir et son représentant Dounia Voyages, sous la supervision du SGAR. Un avion de remplacement en provenance de Djeddah, en Arabie saoudite, est attendu dans les prochaines heures pour permettre la poursuite du voyage.

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