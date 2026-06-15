Violence à l’école HAMAS : Alpha Bacar Barry annonce des sanctions fermes

Une vidéo devenue virale montrant une altercation entre un enseignant et une élève dans l’enceinte de l’école HAMAS avait suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. Entre indignation et appels à la sanction, le ministre de l’Éducation nationale, Alpha Bacar Barry, a apporté des précisions sur la gestion de l’affaire et les mesures envisagées.

Interrogé sur cette situation, le ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Alpha Bacar Barry, a annoncé les dispositions prises.

« Notre ministère poursuit une politique d’éducation qui n’exclut personne, mais nous sommes intolérants face à certains comportements à l’intérieur de l’école. Donc il y a des règlements intérieurs qui sont prévus. Cette affaire est en train d’être traitée au niveau de l’école, au niveau du censeur de l’école, ce n’est pas au niveau du ministère. Mais ce qui est clair, c’est que nous condamnons fermement les actes que nous avons vus, les actes de violence que nous avons vus, des violences verbales, mais aussi des violences physiques de part et d’autre », a-t-il exprimé.

Le ministre insiste sur la fermeté de la condamnation tout en rappelant la vocation inclusive du système éducatif.

« C’est condamnable, ce n’est pas acceptable. Mais ceci dit, nous ne sommes pas un ministère qui exclut les gens. Et donc ces filles n’ont pas été… Il n’y a eu aucune sanction radiante sur ces jeunes filles du système éducatif », a-t-il souligné.

Il précise par ailleurs que des mesures disciplinaires seront prises à l’encontre des responsables de cette altercation.

«Ces jeunes filles seront sanctionnées. Le maître qui a été aussi coupable d’actes de violence sur la jeune fille sera sanctionné, puisque cela n’est pas normal. Et puis nous allons continuer justement la sensibilisation au sein du milieu scolaire afin que l’on puisse réduire au maximum les cas de violence sur les élèves, sur les jeunes filles, mais aussi sur le personnel enseignant, qui est un personnel à protéger, qui est un personnel à former et qui est un personnel à accompagner », a-t-il indiqué.