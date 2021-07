KANKAN : incertitude autour de la tenue de la mamaya de cette année

Comme l’année dernière, l’organisation de la grande mamaya pourrait ne pas avoir lieu cette année aussi. En cause, la progression de la pandémie du Covid-19 dans le monde. Même si la décision d’annuler cette importante manifestation culturelle n’est pour l’heure officialisée.

Certes aucune communication sur la tenue ou non de la mamaya de cette année n’est encore faite, mais les propos du coordinateur des sèrè laissent entendre que ce rendez-vous serait bel et bien annulé, pour la deuxième fois successive. « Nous avons de pression à faire sur les autorités, parce que l’état d’urgence sanitaire imposé n’est pas l’émanation de notre État seulement, c’est l’organisation mondiale de la santé qui l’impose et la mamaya est une cérémonie des gens qui viennent de tous les quatre coins du monde. Pourtant, la pandémie n’est pas encore maîtrisée », a déclaré Mohamed Lamine Kaba, coordinateur des sérès auprès des sages de Kankan.

Poursuivant, il a invité les autorités à se prononcer le plutôt possible sur la tenue ou non de l’évènement afin de permettre aux organisateurs de prendre éventuellement les dispositions qui s’imposent. « S’il y a allègement, qu’on nous informe très tôt pour une bonne organisation. Et si ce n’est pas faisable, nous voulons aussi être informés pour que la lecture de saint coran soit préparée », a-t-il plaidé.

La mamaya est une cérémonie culturelle particulièrement prisée du côté du Mali. Elle réunit depuis des décennies de nombreuses personnes qui viennent se ressourcer et esquisser des pas de danse.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com