Nongoa : un militaire porté disparu après le chavirement d’une pirogue

Un militaire est porté disparu depuis ce vendredi 11 juillet 2025 à Nongoa, dans la préfecture de Guéckédou, après le chavirement d’une pirogue transportant trois soldats à proximité de la frontière avec la Sierra Leone. L’incident s’est produit dans un contexte tendu, marqué par la fermeture de la frontière depuis avril dernier à cause d’un différend territorial.

Contacté par téléphone, le président de la délégation spéciale de Nongoa, Tamba Gabriel Bongono, a confirmé l’incident.

« Depuis qu’il y a eu ce blocus entre les Guinéens et les Léonais, le débarcadère est resté. Et depuis lors, on a fait sortir tous les citoyens du fleuve. Maintenant ce sont des militaires qui font traverser eux leurs hommes et leurs nourritures pour ceux-là qui prennent la garde là-bas. Ce matin, je suis resté au bureau, on m’a informé qu’il y a une pirogue qui s’est renversée. Le pasteur qui faisait traverser est un militaire. Il était bien habillé en tenue et des chaussures rangers. Ils étaient au nombre de trois personnes et les deux autres sont sortis. Mais lui, jusqu’à présent on ne l’a pas vu encore et les recherches continuent. C’est aujourd’hui aux environs de 12h », explique-t-il.

Pour rappel, depuis fin avril dernier, la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone est fermée dans la zone de Nongoa, en raison d’un différend territorial portant sur la localité de Yengah, revendiquée par les deux pays.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano, depuis Guéckédou