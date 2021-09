La BIG signe une convention de financement avec la Start-up ‘‘Kunfabo’’

Kunfabo et la Banque Islamique de Guinée ont signé un contrat de financement pour la production de 3 000 nouveaux smartphones F99. Le financement est basé sur deux contrats de finance islamique. Fadima Diawara, CEO de la première marque de téléphone guinéenne et Sidy Dièye, Directeur général de la BIG ont paraphé le contrat de financement dans les locaux même de la banque, situés au centre-ville de Kaloum.

« Nous sommes très heureux d’avoir signé cette convention de financement avec la BIG. Cela va nous permettre d’être constant sur le marché et de grandir », a déclaré, pleine de reconnaissance, Fadima Diawara, à la suite de la signature de la convention. En outre, souligne-t-elle : « Nous sommes ravi de ce partenariat avec la BIG qui s’inscrit dans la stratégie de croissance et de diversification du financement de nos activités à long terme » « C’est une première avec nous et nous espérons que tout ira bien et que ça va aller de l’avant », ajoute-t-elle. En effet, c’est le premier financement islamique pour Kunfabo

Pour sa part, Alhassane Barry, chargé d’affaire à la BIG, précise tout d’abord la nature du partenariat ainsi scellé. « Nous avons fait de l’acquisition par rapport au produit qu’elle nous a présenté. Après cette étape, nous allons mettre le produit à la disposition de nos clients », dit-il à ce sujet. Quant à la convention elle-même, il voit en sa signature le début d’une aventure prometteuse. « Nous pensons que la signature de cette convention sera le début d’une belle aventure qui va continuer ». Enfin, a-t-il tenu à relever, avec la signature de cette convention de financement, c’est l’objectif de la BIG d’accompagner les PME et les Start-up guinéennes afin de contribuer au développement des activités économiques, qui est aussi mis en évidence.

A préciser que Kunfabo a été conseillé par l’avocat d’affaires Me Hamidou Dramé et son équipe de Guilex Avocats qui ont conçu et structuré ce premier financement islamique dans le domaine de la technologie en Guinée.

Ibrahima Kindi BARRY