Libération de Nanfo Ismaël Diaby : l’épouse du prédicateur brise le silence 

Détenu depuis le 26 mai dernier à la maison centrale de Kankan, le prédicateur de l’écriture N’ko, Nanfo Ismaël Diaby a été libéré ce 12 octobre 2021 lors du délibéré de son procès en appel qui se tenait à la cour d’appel de Kankan. Après sa libération, son épouse, Kadiatou Sangaré, a exprimé sa joie.

Devant des dizaines de membres de la secte Djedekolobaya habillés en T-shirt confectionné pour la circonstance par les adeptes de Nanfo Ismaël Diaby, l’épouse du prédicateur N’ko est revenue sur le quotidien de la famille lorsque le prédicateur était en détention. « On a senti l’absence de notre mari à nos côtés. Il a beaucoup manqué à ses enfants et nous avions hâte déjà de le voir avec nous. Il a injustement été arrêté et emprisonné mais cela n’est qu’une volonté de Dieu. On n’a jamais passé une nuit sans manger. Grâce aux contributions des maîtres et élèves N’ko, tous nos besoins fondamentaux étaient satisfaits et nos enfants à l’aise. Nous disons merci à chacun pour l’appui pendant ce temps douloureux de notre vie ».

Nanfo Ismaël Diaby était condamné en première instance des faits de troubles apporté au ministère de culte et aux manquements des dispositions règlementaires des articles 698 et 991 du code pénal.

Michel Yaradouno kankan pour ledjely.com