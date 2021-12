VOIRIE DE CONAKRY : Ousmane Gaoual fait de graves révélations

Ce lundi 13 décembre 2021, à l’occasion de son passage dans l’émission ‘‘Mirador’’ de la radio FIM FM, le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, Ousmane Gaoual Diallo, a dénoncé la corruption dans l’exécution de certains marchés attribués pour l’entretien des voiries de la capitale Conakry. Extrait.

«Il y a des gens qui ont fait de l’État ce qu’ils voulaient. Chaque fois que vous payez une facture publique, l’argent est distribué quasi systématiquement entre beaucoup d’acteurs qui n’ont rien à voir dans le processus. J’ai entendu parler d’un enfant qui a à peine 2 ans, qui avait bénéficié de plusieurs contrats. Aujourd’hui, vous payez un kilomètre de route, peut-être la moitié de l’argent sera distribué entre les acteurs Étatiques d’hier. Il y a des bénéficiaires tiers qui ont justifié leur gonflement et des décaissements souvent incroyables. Tous ceux qui collectent l’argent public en font quasiment des biens personnels. C’était gérer à la volonté de telle ou telle autre personne sans aucune autre forme d’utilisation. La situation économique dont a hérité le CNRD est extrêmement compliquée, extrêmement difficile au regard des sommes décaissées. Rien que pour la voirie de Conakry, il avait été décaissé plus de 200 millions de dollars pour l’entretien. Quand le CNRD est arrivé, chacun de nous vivait les nids de poules partout à Conakry. C’est beaucoup d’entreprises guinéennes et étrangères qui sont associées à cela. Les routes se dégradaient alors que l’argent avait été décaissé et payé à ces entreprises. Le mécanisme qui était mis en place et qui est déplorable, le fonctionnaire fait un travail, il trouve un prestataire, il reçoit l’argent, il prélève de cet argent, il paye le fonctionnaire pour ne pas exécuter son travail. Donc, les gens sont payés pour couvrir les entreprises qui ne font pas leur travail » a dénoncé le nouveau porte-parole.

Balla Yombouno