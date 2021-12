FARANAH : l’ambassadeur d’Allemagne et le Représentant-pays de Plan International Guinée visitent deux écoles financées par le projet PEB-G

Apres l’étape de Mamou, la délégation du Représentant-pays de l’ONG Plan International Guinée et de l’Ambassadeur d’Allemagne, accompagnés des membres du ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, ont entamé l’étape de Faranah par la visite de l’écoles primaire de Karifa Kondembou, située à 5 km du centre urbain. Une école qui accueille 153 élèves dont 47 filles. Ensuite, la délégation s’est par la suite rendue à l’école primaire Samory Touré, située, elle, dans le centre urbain de Faranah et qui compte 639 élèves dont 314 filles. Les deux établissements sont bénéficiaires de la deuxieme phase du Projet Education de base en République de Guinée (PEB-G), avec un appui financier de la KfW.

Dans chacune des deux écoles visitées, la délégation a été chaleureusement accueillie par les populations massivement mobilisées pour la circonstance. Appréciant l’état et l’entretien des infrastructures, les donateurs ont tout de même insisté auprès des parents d’élèves sur la nécessité de maintenir les écoles dans un état d’hygiène qui préserve la santé des apprenants. D’ores et déjà, le gouverneur de région qui dit se réjouir de la réalisation de ces établissements dans sa juridiction, promet qu’on en fera bon usage. « Au vu de tout ce que la fédération Allemande est en train de faire sur le terrain dans le cadre de l’accompagnement avec ses appuis techniques au développement, je ne peux que leur en remercier. Ma communauté et moi en ferons bonne usage », promet Boundouka Condé.

La gratitude, c’est également le sentiment dont le représentant du ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation a fait montre à l’égard de la Coopération Allemande. En effet, dit Ibrahim Kalil Touré, la convention liant depuis 2013 son département à la Coopération Guinéo-Allemande, permet aujourd’hui d’améliorer les conditions d’apprentissage et de l’enseignement dans les écoles précisément de la région de Faranah mais aussi de celle de Mamou. « A date, nous avons pu bénéficier de la réalisation de 221 écoles sur le financement de la coopération Allemande à travers la KfW qui a passé une convention avec notre ministère et on a recruté l’ONG Plan International Guinée qui nous a aidés à mettre en œuvre toutes ces infrastructures », a-t-il rappelé en effet. Saisissant l’occasion, il a formulé une doléance à l’endroit du diplomate allemand. « Nous demandons vivement la coopération allemande de continuer à appuyer le MEPU-A pour régler le problème d’accueil à l’école », a lancé Ibrahim Kalil Touré, directeur général adjoint du service national des infrastructures et équipements scolaires au MEPU-A.

Le chef de Projet Education de Base (PEB-G), Marius Boaténé, dit se réjouir de constater que les communautés ont compris que les écoles sont à elles et qu’elles sont destinées à l’éducation de leurs enfants. « Cette deuxième phase du projet est finit depuis 2019, maintenant c’est à eux d’en prendre soin. Nous avons travaillé pour la construction des infrastructures ; pour le renforcement des capacités de gestion des écoles et pour le changement de comportements. Notre travail est fini et c’est là que celui des communautés commence » a-t-il tenu à préciser.

Il faut rappeler que la première phase de ce projet a commencé dans la région de Faranah précisément dans les préfectures de Dinguiraye, de Dabola et Kissidougou. La phase II, quant à elle, a commencé dans la région de Mamou, Faranah et Kissidougou. Une troisième phase qui est en cours depuis août dernier, touchera les préfectures de Dalaba et de Pita, en plus de Kissidougou.

Mariama Ciré Diallo