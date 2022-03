ECONOMIE : un atelier de vulgarisation à destination des DAF

Dans le cadre de la préparation budgétaire 2023-2025, s’est ouvert ce vendredi 25 mars 2022, les travaux de l’atelier de vulgarisation des lettres circulaires sur l’exécution du budget de l’Etat 2022 et la préparation du projet de budget 2023. C’est le ministre du budget Moussa Cissé qui a présidé l’ouverture des travaux.

L’atelier s’inscrit dans le cadre de la vulgarisation des dispositions de la législation financière de la Guinée, notamment la loi organique relative aux lois de finances et ses principaux textes d’application, afin de garantir une bonne gestion des finances publiques. Il a pour vocation de rappeler aux participants en majorité les directeurs administratifs financiers (DAF) des différents départements ministériels, les outils et systèmes de gestion budgétaire afin qu’ils soient placés dans les meilleures conditions d’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans son discours, le directeur général du budget Ahmed Karifa Diawara a rappelé aux participants que les « DAF devront à tout moment respecter les principes cardinaux, à savoir la transparence dans la gestion budgétaire, l’efficacité de gestion financière publique et l’acceptation de la légitimité du caractère participatif et inclusif de leur activité »

Dans son intervention de circonstance, le ministre du Budget a apprécié la pertinence des thèmes inscrits au menu de l’atelier. Des thèmes qui, à en croire Moussa Cissé, ont « trait à tous les domaines de la gestion des Finances publiques, à savoir le dispositif institutionnel, le calendrier budgétaire, les cadres de dépenses à moyen terme, les modalités d’évaluation des dépenses, les acteurs de la préparation et de l’exécution budgétaire, le dispositif technique, les procédures d’exécution et de compte rendu budgétaire, les règles et principes encadrant l’exécution budgétaire ».

S’adressant tout particulièrement aux participants, il les invite à mettre profit les enseignements pour « développer des aptitudes de leadership et de management pour une gestion plus rationnelle de nos finances publiques ». Il les exhortes en conséquence à « poser les vrais diagnostics et à jouer de toute votre partition pour enrichir les débats et aboutir à des conclusions et des recommandations utiles pour la suite du processus budgétaire »

Balla Yombouno