QATAR 2022 : Egyptiens et Sénégalais se retrouvent à nouveau…

Moins de deux mois après la victoire du Sénégal contre l’Égypte en finale de la dernière Coupe d’Afrique des nations (Can) de football, disputée au Cameroun, les deux équipes s’affrontent de nouveau, aujourd’hui au stade international du Caire, en match comptant pour le troisième et dernier tour (barrages) des éliminatoires de la Coupe du monde « Qatar 2022 ».

Le top départ est donné. La course au Qatar est enfin lancée. L’Égypte retrouve, cet après-midi, son bourreau de la dernière Can au Cameroun, le Sénégal. Mais, cette fois-ci, l’enjeu est autre qu’une finale. Il s’agit pour les deux équipes de se qualifier pour un second mondial d’affilée dans une double confrontation, à la première Coupe du monde qui se tiendra dans un pays du Golfe. L’enjeu est donc de taille et chacune des équipes est outillée pour réaliser cet exploit.

« Dieu merci, il n’y a pas de blessures. Les garçons sont très motivés, avec un esprit fantastique. Tout comme les joueurs et supporters, je pense que c’est comme une finale de Coupe du monde. C’est une opportunité pour qualifier l’équipe au Mondial », espère Carlos Quieroz, sélectionneur des « Pharaons ». Le technicien portugais de 69 ans se montre tout de même prudent au vu du potentiel de son adversaire. « Nous croyons en nous. Évidemment, ce ne sera pas un match facile. Nous avons déjà constaté à quel point c’est difficile de jouer contre le Sénégal. Les fans doivent comprendre que c’est une double confrontation. La première mi-temps se joue au Caire puis il y aura une autre à Dakar ».

L’Égypte et le Sénégal se connaissent particulièrement bien pour s’être affrontées à treize reprises. Les « Pharaons » sont légèrement devant avec 6 victoires contre 5 pour le Sénégal et 2 matches nuls. Lors de leur première opposition en Can en Égypte (Caire 1986), le Sénégal avait créé l’exploit en battant le pays organisateur en match d’ouverture (0-1). S’ensuivent d’autres victoires notamment deux en phase finale de Can pour autant de défaites et un match nul. En éliminatoires de Can, le Sénégal mène la danse avec 3 victoires pour 1 défaite. C’est dans les éliminatoires pour le Mondial que l’Égypte est devant avec 1 victoire et un nul.

Les « Lions » n’ont croisé qu’une seule fois la route des « Pharaons » en match amical avec une défaite 1-0 au Caire. Ce sera donc une montagne qui se dressera devant les champions d’Afrique. Le sélectionneur en a conscience.

Le Sénégal, une équipe constituée pour aller au Mondial

En marge de la publication de la liste des joueurs convoqués pour cette double confrontation, Aliou Cissé s’était exprimé sur le potentiel de l’Égypte et mis l’accent sur la motivation. « L’Égypte est une équipe très valeureuse, qui joue toujours avec ses qualités et qui n’est pas arrivée en finale par hasard. Le premier match au Caire sera difficile. Nous aurons en face une équipe revancharde qui voudra aussi se qualifier au Mondial une deuxième fois de suite. La Coupe du monde est la compétition la plus excitante et la plus extraordinaire et tous les grands joueurs ont envie de la jouer. Le Sénégal aussi voudra être au rendez-vous. Nous sommes champions d’Afrique, mais les statistiques ne nous donnent pas favoris. À nous d’être motivés parce que l’équipe du Sénégal est constituée pour aller en Coupe du monde. Nous avons énormément de respect et de considération pour cette équipe égyptienne parce que nous sommes conscients de ce qu’ils sont capables de faire », disait Aliou Cissé, lors de la publication de sa liste.

Victorieux de leurs trois dernières confrontations, le Sénégal dispose, tout de même, d’un petit ascendant psychologique sur son adversaire. Vivement que cela se concrétise sur le terrain.

A préciser qu’outre le match Egypte-Sénégal, quatre autres rencontres sont prévues ce vendredi 25 mars. Ce sont:

Cameroun-Algérie

Mali-Tunisie

RD Congo-Maroc

Ghana-Nigéria

Les matchs retour quant à eux, sont prévus, le mardi prochain.

Avec lesoleil.sn