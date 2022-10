Des rénovations pour le bien-être des collégiens à Kérouané

Les élèves du collège Almany S.Touré sont heureux de pouvoir étudier dans de bonnes conditions grâce à la réhabilitation de leurs classes à travers le soutien du Partenariat Mondial pour l’Éducation.

Créé en 1967, le collège de Almany Samory Touré est situé dans le quartier M’baliya à Kérouané. Cet établissement scolaire fait partie des plus vieilles écoles de la ville et a accueilli plusieurs générations d’élèves. Pour l’année scolaire 2021-2022, 1464 élèves y sont inscrits dont 494 filles. Le personnel éducatif du collège est composé de 26 enseignants, dont 8 contractuels qui sont pris en charge grâce aux contributions des parents d’élèves à travers les Associations des Parents d’Élèves et des Amis de l’École (APEAE). Dû au manque d’entretien, certaines parties du collège étaient en état de délabrement.

Pour que les élèves puissent étudier en toute sécurité et dans de bonnes conditions, l’UNICEF a mis en œuvre des travaux de rénovation à travers un financement du Partenariat Mondial pour l’Éducation. Deux bâtiments composés de 6 salles de classe ont ainsi été entièrement rénovés. » Grâce à cette rénovation, les conditions d’apprentissage des enfants et le travail des professeurs se sont améliorées. Avant le nombre d’élèves par salle de classe était très élevé faute de salles disponibles. Les rayons du soleil traversaient les toitures trouées et les eaux stagnées dans certaines salles lors des fortes pluies « explique Yamoussa Ousmane Camara, Principal du collège Almany Samory Touré.

Madeleine Koulémou, scolarisée dans le collège, représente les élèves et a pu prendre la parole lors de la cérémonie officielle de remise des bâtiments rénovés : « Notre collège était dans un état de délabrement poussé. C’est donc un grand soulagement pour nous de voir que nous sommes dispensés des cours à doubles vacations, car c’est très fastidieux. Ce geste ne nous surprend pas, car l’UNICEF a toujours œuvré pour le bien-être des enfants de la Guinée. »

Pour améliorer les conditions de vie des élèves en Guinée, le Partenariat Mondial pour l’Éducation a soutenu la réhabilitation de 5 collèges, 10 écoles primaires et 20 centres d’encadrement Communautaire (CEC) ainsi que l’aménagement de 57 forages et la réparation de 45 points d’eaux dans les structures scolaires.

UNICEF Guinée