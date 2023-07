Conakry : les acteurs de la protection de l’enfance outillés à l’approche genre

Début ce mardi 12 juillet des travaux de l’atelier de formation des acteurs de la protection de l’enfance en matière d’intégration et de prise en compte de la dimension genre dans les interventions et programmes. Une initiative du ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, à travers la Direction nationale de l’enfance. C’est le CAEF de Cameroun, dans la commune de Dixinn, qui sert de cadre à l’atelier.

Dans le cadre de cet atelier de deux jours et qui se déroule en présentiel, les sessions seront construites sur les principes de l’apprentissage des adultes et comprendront des études de cas pratiques, via des méthodologies interactives et participatives. Les participants auront une approche progressive de l’égalité des sexes en partant des concepts de base et en passant progressivement à des contenus et des pratiques plus complexes.

Selon Oumar Fofana, chargé du suivi des Conventions et Protocoles à la Direction nationale de l’enfance, cette session de formation est la « résultante d’un diagnostic qui a été fait depuis 2021. Il s’agissait de voir véritablement si la dimension genre est prise en compte dans les questions de protection de l’enfance. A l’issue d’une étude qui a été réalisée, certaines recommandations ont été formulées sur la nécessité pour les acteurs de protection de l’enfance de se familiariser avec la dimension et la notion du genre, pour pouvoir mieux l’intégrer dans leurs interventions et programmes ».

En outre, la formation a été conçue de manière à ce qu’elle ne soit pas nécessairement académique. Les modules ont été élaborés pour être dispensés à des agents pleinement opérationnels. « A travers cette compréhension de la notion du genre et d’égalité, ils pourront trouver les stratégies qui leur permettront d’être employé dans les différentes interventions », M. Fofana

Fodé Soumah