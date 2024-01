Pénurie de carburant : Ousmane Gaoual Diallo rassure de la sortie rapide de crise

Depuis l’incendie du principal dépôt d’hydrocarbures de Kaloum, survenu le 17 décembre dernier, le Gouvernement guinéen avec l’aide des pays amis, des institutions financières et autres structures, multiplie les efforts pour aller vers un dénouement rapide de la crise de carburant qui ralentit considérablement le fonctionnement des activités socio-économiques du pays.

C’est pour expliquer tout cela aux populations guinéennes que le ministre porte-parole du Gouvernement, s’est fait inviter sur plateau de la télévision nationale. Ousmane Gaoual Diallo a tout d’abord égrené l’ensemble des efforts que déploient les autorités pour notamment résoudre la crise de l’essence : « Il faut rappeler qu’on avait d’abord un bateau au port de Conakry qui était en train de faire son dépotage. Ce bateau a interrompu le dépotage lorsqu’il y a eu l’explosion. Le reste des hydrocarbures a été transporté vers la Sierra Leone où on a pu trouver un accord avec une société privée, avec la facilitation des autorités léonaises. On a pu dépoter 14 000 m3 à Freetown. Et les accords qui ont été signés entre le ministre de l’Economie et des Finances, celui des Affaires étrangères et sous le regard du Premier ministre à travers l’implication directe du chef de l’État, ont permis de trouver un accord. Et déjà, près de 120 citernes ont quitté la Sierra Leone et sont en train d’approvisionner progressivement la ville de Conakry et certaines préfectures de l’intérieur du pays. Et donc, la crise de l’essence est en train d’être résorbée petit à petit. Ce n’est pas encore terminé mais on a des stocks à Freetown qui sont peu à peu en train de venir. Il faut trouver beaucoup de camions qui vont aller chercher ces 14 000 m3 d’hydrocarbures. La Côte d’Ivoire nous a également offert des millions de litres d’essence pour le ravitaillement de nos stations. Cependant, il nous faut vraiment trouver ces camions »

Au sujet du gasoil, le porte-parole du gouvernement a fait des annonces encore plus optimistes : « Probablement, nous devrions pouvoir résorber définitivement cette crise dans les prochains jours. Des camions doivent pouvoir s’approvisionner en gasoil sans limitation de quota très rapidement. Il faut féliciter le Chef de l’Etat qui est sur le site 24 heures /24 avec le Premier ministre, Chef du Gouvernement. A l’heure où je vous parle, ils doivent être sur le site pour s’assurer que le système marche. Ils ont un regard sur les entreprises de certification qui sont venues pour aider les sociétés de la place à faire en sorte que l’approvisionnement à partir des cuves qui sont restées intactes soit encore possible. C’est quelque chose qui doit être effectif. Donc dans les deux jours à venir, les Guinéens vont avoir du gasoil dans les stations ».

Sur le front de l’essence, a indiqué Ousmane Gaoual Diallo, « il faut encore du temps. Une solution est en vue, des infrastructures nouvelles ont été sorties de terre rapidement et qui devraient être opérationnelles d’ici quelques jours. Tout cela c’est pour faire en sorte qu’à l’intérieur du pays, on puisse régler le problème des hydrocarbures. Le gasoil est disponible en stock, mais il faut les pipelines et c’est ce qui est en train d’être fait aujourd’hui. Donc, dans les tout prochains jours, le gasoil devrait être disponible en abondance dans les stations-services », a-t-il souligné.

Fodé Soumah