Guinée : lancement de la 3e édition de Guinea Investment Forum

Les travaux de la troisième édition de Guinea Investment Forum (GUIF) ont été lancés ce mardi 5 mars 2024 à Conakry. C’était en présence des membres du CNRD, du président du Conseil national de la Transition, du Premier ministre, des entrepreneurs et investisseurs mais aussi des membres du corps diplomatique accrédité en Guinée. Cette initiative de l’Agence pour la promotion des investissements privés (APIP) avec l’appui technique du ministère du Commerce, de l’industrie et des PME vise à présenter les nombreuses potentialités d’investissement en Guinée.

Les 5 et 6 mars 2024, le GUIF 3 entend mettre la lumière sur le climat des affaires favorable et sur les nombreuses opportunités d’investissement qu’offre la Guinée. Ce forum est destiné au secteur privé local, aux investisseurs étrangers et aux acteurs du développement. Il se distingue comme principale plateforme transactionnelle en Guinée. « Le GUIF œuvre pour la mobilisation, le financement de projets, la mise en relation entre les investissements nationaux et étrangers et pour la mise en lumière également des opportunités économiques qu’offre notre pays », a soutenu la Directrice générale de l’APIP.

Poursuivant, Mme Oliano Diana Kouyaté a présenté le catalogue de projets diversifiés et ambitieux qui ont besoin de financement pour cette troisième édition du GUIF. « Ce catalogue de projets comprend treize projets publics en recherche de financement de près de 12 milliards de dollars, mais aussi quarante projets privés en recherche d’un financement de 363 millions de dollars », indique-t-elle.

Les partenaires techniques et financiers de la Guinée notamment la Banque mondiale et la Banque Africaine de Développement ont rehaussé de leur présence cette rencontre. Ces institutions engagées aux côtés de la Guinée promettent un accroissement des investissements dans plusieurs domaines.

La 3e édition du GUIF représente une occasion exceptionnelle de découvrir les opportunités d’investissement actuelles offertes par la République de Guinée. Avec une économie en plein essor, une attractivité croissante pour les investisseurs étrangers, et un potentiel économique impressionnant grâce à ses ressources naturelles diversifiées, la Guinée est à un moment décisif de son développement.

Pour sa part, le secrétaire général du ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME a estimé que la troisième édition du GUIF qui intervient après l’incendie du dépôt des hydrocarbures de Kaloum « revêt une importance cruciale pour la croissance économique de la Guinée, car au-delà d’être un simple forum international, le GUIF agit comme un catalyseur connectant divers acteurs et secteurs pour favoriser le développement socioéconomique de la Guinée. Il crée un environnement propice à la découverte, à la collaboration, à l’innovation et la concrétisation d’opportunités économiques impactant directement l’avenir de notre peuple et de notre nation », souligne Mohamed Bakayoko.

Présidant la cérémonie d’ouverture, le Premier ministre a salué cette initiative. Amadou Oury Bah a mis l’occasion à profit pour réaffirmer la volonté du président de la Transition et du gouvernement à accompagner le secteur privé pour un développement durable de la Guinée. « Le CNRD sous le leadership du Général Mamadi Doumbouya dans le cadre de la refondation du pays, un grand effort a été fait et les populations à la base en sont conscientes. La volonté politique si elle est effective, nous pouvons changer la Guinée et ceci est en train démontré…Permettez-moi de vous dire que nous voulons changer la Guinée, nous voulons changer les paradigmes qui ont fait que pendant près de 6 décennies, nous avons évolué dans une logique d’économie de rente, la rente certes à quelques profits mais l’écrasante majorité de la population ne peut pas en bénéficier », déclare-t-il.

A noter que la troisième édition du GUIF, ce sont 4 panels de haut niveau dédiés au climat des affaires, à la sous-traitance minière, à l’agro-industrie et aux infrastructures durables ; 25 stands d’exposition de structures publiques et privés guinéennes et internationales ; Des pitchs de projets publics et privés ; Des rencontres B2B et B2G.

N’Famoussa Siby