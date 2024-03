Kankan : plusieurs millions de GNF consumés dans un incendie

C’est le mercredi soir que l’incendie s’est déclaré au quartier Briqueterie dans la commune urbaine de Kankan. Dévastateur, le sinistre a réduit en cendres plusieurs objets de valeur dans un bâtiment à plusieurs chambres dont un montant de 15 millions GNF. C’est ce que la victime a confié notamment au correspondant régional du Djely.

C’est une victime abattue qui a reçu la presse. Entourée de ses amis, enfants et voisins venus la consoler, Ivonne Maomy et d’abord revenue sur les circonstances de l’incendie. Elle-même n’était pas à la maison quand le feu s’y est déclaré. Mais elle demeurait dans le quartier. Ce sont les cris des enfants qui l’ont alertée. « De là-bas, on nous a dit que c’est sur un poteau que le feu s’était déclaré. C’est cette sœur qui a remarqué que la fumée était noire, ce qui indiquait que ce n’était pas un simple feu de poteau. Entre-temps, nous avons entendu le camion des sapeurs-pompiers arriver. C’est à ce moment-là que nous avons décidé d’aller voir de quoi il s’agissait réellement. Quand nous nous sommes approchées, on a vu que c’était ma maison qui était en feu », a-t-elle confié.

Pas de perte en vie humaine, mais cet incendie a ravagé des économies que madame Ivonne Maomy avait à la maison. « Je ne peux pas énumérer tout ce que j’ai perdu car toutes les trois chambres étaient meublées. J’avais une somme de 15 000 000 GNF que vous voyez brûler devant vous. À cela s’ajoutent mes diplômes, attestations et satisfécits. J’avais également un congélateur qui a été réduit en cendres dans le salon », a-t-elle énuméré, le récit entrecoupé par les sanglots.

Ne sachant plus à quel saint se vouer, la victime âgée d’une trentaine d’années sollicite l’aide de chacun : « Je demande aux gens de nous venir en aide, car nous venons de tout perdre et la vie est chère actuellement sinon nous ne savons plus que faire », implore Ivonne Maomy.

En Haute Guinée, la période de chaleur est souvent accompagnée d’incendies.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com