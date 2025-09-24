Amadou Oury Bah : « Ce référendum a des significations encore beaucoup plus profondes »

Au lendemain de la publication des résultats provisoires globaux du scrutin référendaire du 21 septembre 2025, qui donne le Oui vainqueur avec près de 90 % des voix contre 10 % pour le Non, le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Amadou Oury Bah, a animé un point de presse ce mercredi 24 septembre à la Primature pour commenter ce scrutin.

Selon lui, « le Oui l’emporte avec 89,38 % des suffrages exprimés, avec une participation de l’ordre de 86,42 %. C’est une étape importante pour le retour à l’ordre constitutionnel », a-t-il déclaré dès l’entame de ses propos.

Le Chef du Gouvernement a insisté sur la portée plus profonde de ce référendum. « Ce scrutin a des significations encore beaucoup plus profondes, marquées principalement par un taux de participation exceptionnel, qui confère une légitimité incontestable à la Constitution adoptée par le peuple de Guinée. Il illustre également la réconciliation entre l’État et la société civile, fondamentale pour notre pays », a-t-il laissé entendre.

Pour Amadou Oury Bah, le référendum du 21 septembre 2025 reflète l’appropriation démocratique par l’ensemble du peuple guinéen, dans toutes les régions du pays, des villes aux villages, ainsi que par nos compatriotes de la diaspora.

« Vous vous êtes mobilisés pour accomplir vos devoirs citoyens dans la paix, la discipline et avec une maturité démocratique exemplaire. Aucun incident notable, aucun blessé, aucune perte en vie humaine. C’est une victoire civique face à une fatalité qui nous avait longtemps poursuivis. Ce succès est le fruit d’une préparation rigoureuse : un recensement national complet, une liste électorale crédible, une Direction générale des élections efficace et l’accréditation d’observateurs nationaux et internationaux impartiaux, qui ont contribué à la crédibilisation de ce processus. Le scrutin s’est déroulé dans la transparence et le respect mutuel », a-t-il souligné.

Il rappelle aux Guinéens que : « Ce oui est un mandat de confiance, une exigence de transformation. Il ouvre la voie aux prochaines étapes du processus du retour à l’ordre constitutionnel, à savoir la présidentielle, les législatives et les communales, sans oublier les régionales et les sénatoriales ».

Balla Yombouno