Référendum : le Oui largement en tête selon les résultats provisoires par région

À l’issue de la publication des résultats provisoires du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Général Ibrahima Kalil Condé, a présenté ce mardi 23 septembre les résultats globaux des huit régions de Guinée ainsi que des 34 missions diplomatiques à l’étranger.

Le scrutin, qui a mobilisé des millions de Guinéens, témoigne d’une forte participation dans la majorité des régions et d’un soutien écrasant au projet de révision constitutionnelle.

Résultats par région :

Boké : La région a enregistré un taux de participation de 87,72%. Sur 533 151 votants, 92,03% ont voté pour le Oui et seulement 7,97% pour le Non, illustrant un soutien massif à la réforme.

Conakry : Capitale et principale ville du pays, elle a enregistré un taux de participation de 74,29%. Sur 1 164 288 votants, 74,20% ont choisi le Oui contre 25,80% pour le Non. La capitale confirme un intérêt significatif des citoyens pour le scrutin.

Faranah : Avec un taux de participation de 94,44%, la région a fortement plébiscité le Oui (95,56%) contre seulement 4,44% de Non, reflétant l’adhésion populaire aux changements proposés.

Kankan : La région a enregistré une participation de 91,79%. Sur 1 418 937 votants, 95,88% ont voté pour le Oui et 4,12% pour le Non, consolidant la tendance nationale.

Kindia : Avec 82,23% de participation, la région a donné 89,70% de Oui et 10,30% de Non sur 793 939 votants, confirmant un large consensus autour du projet.

Labé : Le scrutin a mobilisé 87,16% des électeurs. Sur 396 498 votants, 85,73% ont choisi le Oui et 14,27% le Non, marquant un soutien significatif malgré une opposition plus présente que dans d’autres régions.

Mamou : Avec un taux de participation de 94,28%, la région a voté massivement pour le Oui (89,67%) contre 10,33% pour le Non.

N’zérékoré : Région la plus peuplée du sud-est, elle a enregistré un taux de participation exceptionnel de 94,51%. 95,03% des votants ont soutenu le Oui, confirmant la tendance nationale.

Diaspora :

Les 34 missions diplomatiques ont également participé au processus. Sur 66 786 votants, 84,02% ont voté Oui et 15,98% Non, avec un taux de participation de 53,12%. La diaspora exprime ainsi un soutien notable au projet de révision constitutionnelle.

Résultats globaux provisoires :

Au niveau national, sur 6 768 458 inscrits, 5 951 807 ont pris part au scrutin, soit un taux de participation global de 86,42%. Sur les suffrages valablement exprimés, le Oui a obtenu 89,38% et le Non 10,62%, confirmant un soutien massif à la réforme proposée.

Aminata Camara