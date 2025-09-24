Le gouvernement va-t-il démissionner après le référendum ? Bah Oury tranche

ledjely
Au lendemain du référendum constitutionnel qui a tenu en haleine tout le pays, la question brûlante sur toutes les lèvres reste : le gouvernement d’Amadou Oury Bah va-t-il démissionner ? De nombreux Guinéens s’attendent à un remaniement une fois les résultats définitifs du scrutin publiés. Mais lors d’un point de presse ce mercredi, le chef du gouvernement a balayé ces spéculations d’un revers de main.

« Et en aucun article de cette présente Constitution, il n’est dit que le gouvernement doit démissionner. Ce n’est pas une modification constitutionnelle, c’est un référendum constitutionnel pour l’adoption d’une nouvelle Constitution pour la République de Guinée. Je sais que beaucoup, ou certains, si je dis beaucoup, ce serait un peu exagéré de ma part, je crois que certains voudraient qu’il y ait des changements perpétuels, mais nous recherchons la stabilité », a-t-il déclaré.

