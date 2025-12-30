Présidentielle 2025 : le FRONDEG félicite les électeurs, mais pas le scrutin

Au lendemain du scrutin présidentiel du 28 décembre, le Front Démocratique de Guinée (FRONDEG) et ses alliés ont publié une déclaration dans laquelle ils saluent la mobilisation citoyenne tout en dénonçant de « graves irrégularités » ayant, selon eux, entaché le processus électoral.

Dans sa déclaration, le FRONDEG rend hommage à la maturité et au civisme du peuple guinéen, qui s’est massivement mobilisé pour accomplir son devoir civique « malgré un contexte politique et social particulièrement exigeant ». Le parti estime que cette participation témoigne de l’attachement des Guinéennes et des Guinéens aux idéaux démocratiques, à l’alternance et à l’État de droit.

Cependant, l’organisation politique affirme avoir constaté de nombreux manquements aussi bien lors du déroulement du scrutin que durant la phase de centralisation des résultats. Des irrégularités que le FRONDEG qualifie de « graves » et susceptibles, selon lui, de porter atteinte à la sincérité du vote et à l’égalité de traitement entre les candidats.

Parmi les faits relevés, le FRONDEG dénonce l’entrave à sa mission d’observation électorale. Ses représentants auraient été empêchés d’accéder aux Commissions Administratives de Centralisation des Votes (CACV), en violation de l’article 105 du Code électoral. Le parti rejette l’argumentation de la Direction générale des élections (DGE), fondée sur l’article 103 du même code, qu’il juge « restrictive et abusive ».

Le FRONDEG fait également état de multiples irrégularités observées dans plusieurs localités du pays. À Fria, le secrétaire fédéral du parti aurait été arrêté à son domicile dès les premières heures du jour du vote, empêchant ainsi le déploiement des observateurs du parti. À Tougué, des autorités administratives locales – sous-préfets et maires – sont accusées d’avoir influencé les électeurs. À Fatako, une déléguée du FRONDEG aurait été écartée sans base légale, tandis qu’à Kérouané, des cas de substitution de procès-verbaux auraient été constatés.

À Conakry, dans le quartier de Kissosso, le parti signale le déplacement non annoncé d’un bureau de vote vers Enco 5, ce qui aurait semé la confusion parmi les électeurs. Le FRONDEG évoque par ailleurs des incohérences sur plusieurs procès-verbaux, notamment des chiffres de votants supérieurs au nombre d’inscrits, ainsi qu’un dépassement du seuil légal des votes par dérogation. Des accusations de bourrage d’urnes sont également rapportées à Kissidougou, Faranah et dans certaines représentations diplomatiques, au profit du parti GMD.

Enfin, le FRONDEG dénonce une « inégalité flagrante » entre les partis en compétition. Alors que ses propres représentants auraient été empêchés d’exercer leur mission, le parti GMD aurait bénéficié, selon la déclaration, d’un traitement de faveur avec la présence de plusieurs délégués et superviseurs par bureau de vote, dont certains militaires en civil, en contradiction avec le principe de neutralité des forces de défense et de sécurité.

Face à ces accusations, le FRONDEG exige que toute la lumière soit faite sur les violations dénoncées. Le parti affirme se réserver le droit d’engager toutes les voies légales et institutionnelles afin de défendre ce qu’il considère comme « la vérité des urnes » et la volonté souveraine du peuple guinéen.

Siby