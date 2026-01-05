Après-présidentielle : ces victimes insoupçonnées du retour à l’ordre constitutionnel

Ça y est. Ce fut certes quelque peu laborieux, mais en ce début d’année, la Guinée est bel et bien de retour à l’ordre constitutionnel. Certes, le processus reste à parachever, notamment avec la mise en place de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que l’organisation des élections locales. Mais avec la confirmation, ce dimanche 4 janvier, de l’élection du président de la République dès le premier tour, l’exception ouverte le 5 septembre 2021 se referme désormais en grande partie. Les messages de félicitations qui affluent depuis hier soir en sont une parfaite illustration.

Et bien entendu, cet atterrissage institutionnel, de même que la levée conséquente d’un certain nombre de restrictions, devrait en principe réjouir tout le monde en Guinée. Mais il n’en sera pas forcément ainsi. Et pas uniquement de la part de ceux que l’on a souvent tendance à soupçonner.

En effet, une certaine logique voudrait que ce retour du pays à la normalité contrarie surtout les adversaires politiques du nouvel élu. Que Cellou Dalein Diallo, Alpha Condé, Sidya Touré ou encore Aliou Bah ne se soient pas empressés d’adresser leurs félicitations au président Mamadi Doumbouya, cela était somme toute attendu. De même, que les scènes de liesse observées chez les partisans du chef de l’État ne réjouissent guère les responsables et militants du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) et du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG) se comprend plutôt bien.

Sauf que ce n’est pas uniquement dans ces rangs d’opposants déclarés au pouvoir de Conakry que l’avenir s’annonce avec une certaine appréhension, voire un désespoir à peine voilé. Parmi ceux-là mêmes qui auront soutenu de toutes leurs forces le président Mamadi Doumbouya et porté sa candidature à bout de bras, certains doivent, au-delà des apparences, éprouver une réelle inquiétude. Car, pour beaucoup, le retour à l’ordre constitutionnel rime avec fin de mission.

On pense notamment à nombre de rabatteurs électoraux, improvisés en crieurs publics, qui auront particulièrement prospéré dans le sillage d’une campagne électorale étalée sur près de deux ans. Influenceurs de circonstance et artistes en panne d’inspiration se sont révélés fort utiles durant les phases de légitimation du CNRD et de la candidature du général Mamadi Doumbouya, tout comme lors de la mobilisation de l’électorat en vue du référendum et de la présidentielle. Mais désormais, une nouvelle dynamique s’ouvre, faite de travail et de rigueur, comme le promet le président de la République. Or, beaucoup ne sont pas nécessairement outillés pour demeurer indispensables dans cette nouvelle étape.

À cet égard, la situation rappelle quelque peu ce qui s’est récemment produit avec le projet Simandou. Tant que l’on était en phase de construction, le projet nécessitait une importante main-d’œuvre. Mais dès le démarrage de l’exploitation, les emplois ont fondu comme neige au soleil. C’est exactement ce qui pourrait se produire avec le retour à l’ordre constitutionnel. Un processus de décantation naturelle est appelé à s’opérer.

Certes, tout le monde ne quittera pas la scène immédiatement. Les plus téméraires tenteront de s’accrocher jusqu’à l’investiture, voire jusqu’aux législatives. Mais une chose est sûre : la dynamique de dégraissage est irréversible.

Et il n’y a pas que dans la galaxie des propagandistes avérés que ce désenchantement se manifestera. Il pourrait également toucher certains membres du gouvernement et autres hauts responsables de l’administration. Les choses sont ainsi faites, heureusement ou malheureusement, c’est selon. Ceci étant, les futures oppositions pourraient provenir de ces inévitables frustrations. Mais cela est une autre histoire.

Boubacar Sanso Barry