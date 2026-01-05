Ousmane Doumbouya, un acteur discret mais efficace de la victoire de Mamadi Doumbouya

Le président candidat à sa propre succession lors de l’élection présidentielle du 28 décembre s’est imposé sans difficulté, avec un score sans appel de près de 87 % des voix. Une victoire confirmée par la Cour suprême ce dimanche, lui octroyant ainsi un mandat de sept ans pour poursuivre, comme le soulignent ses soutiens, la mise en œuvre des actions de développement engagées depuis qu’il préside aux destinées du pays, il y a un peu plus de quatre ans.

Prenant la parole pour la première fois depuis l’annonce officielle de sa victoire, l’homme du palais Mohamed V, dans un discours bref mais plein de sens, n’a pas manqué de remercier ses électeurs, ainsi que ses adversaires malheureux et leurs partisans.

Comme on pouvait s’y attendre, le chef de l’État a également salué les efforts fournis par son directoire de campagne. Et l’on peut convenir avec le nouvel élu que ce directoire, mis en place dans un délai record, n’a ménagé aucun effort pour assurer une victoire éclatante, dans une atmosphère de sérénité, fait suffisamment rare en Guinée pour être souligné.

Si l’engagement de l’ensemble des membres du directoire dans l’atteinte de cet objectif commun ne fait aucun doute, il convient néanmoins de mettre l’accent sur la gestion rigoureuse des finances et de la logistique, des éléments indispensables à la réussite de toute campagne électorale. Le visage discret mais central de cette gestion irréprochable s’appelle Ousmane Doumbouya. On ne pouvait trouver meilleur profil pour relever un tel défi.

La tâche n’était pourtant pas évidente, tant les récriminations empreintes de manipulation, tentaient d’insinuer une gestion prétendument opaque ou trop parcimonieuse des ressources de la campagne. Mais avec le temps, les observateurs les plus avertis ont fini par admettre qu’il fallait précisément un homme comme Ousmane Doumbouya pour piloter ce volet sensible, très convoité par certains dans l’unique objectif de se constituer un confortable et dodu matelas financier.

L’issue du processus électoral a définitivement démontré que le choix du candidat de la GMD de confier la gestion financière de sa campagne à son efficace conseiller était non seulement judicieux, mais aussi incontestable.

Malgré des responsabilités qui auraient pu le confiner aux bureaux du quartier général de campagne, Ousmane Doumbouya n’a ménagé aucun effort pour rejoindre le terrain, notamment aux côtés de l’équipe de campagne de Siguiri, afin d’assurer une large victoire du candidat dans cette zone, considérée comme le plus grand vivier électoral de l’intérieur du pays. Là encore, son apport a été jugé déterminant.

En somme, Ousmane Doumbouya s’est imposé comme un soutien discret mais redoutablement efficace, contribuant de manière significative à la victoire du candidat Mamadi Doumbouya.

Sadikou