Coût de l’Internet en Guinée : Rose Pola Pricemou répond aux critiques

Au cœur d’une vive controverse sur le coût de l’Internet en Guinée, la ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Rose Pola Pricemou, est sortie de son silence. L’objet des critiques : un extrait de son intervention largement relayé sur les réseaux sociaux, dans lequel elle affirme : « Je comprends l’aspiration des Guinéens, mais les efforts qui sont faits doivent être salués. Et, par rapport aux autres pays de la sous-région, je ne pense pas qu’il y ait deux qui nous dépassent en termes de coût de l’Internet ».

Face à ces réactions, la ministre a tenu à clarifier sa position, tout en reconnaissant les frustrations persistantes des usagers. Elle rappelle d’abord une évidence : « L’Internet n’est plus un luxe ». Pour les familles, les étudiants, les entrepreneurs et les jeunes, la connectivité est désormais un besoin vital, une réalité que la ministre dit pleinement comprendre, insistant sur le fait qu’aucun indicateur économique ne saurait remplacer l’expérience quotidienne des citoyens.

Dans le cadre du bilan 2025, Rose Pola Pricemou précise que le positionnement de la Guinée repose sur des indicateurs internationaux qui rapportent le coût de l’Internet au PIB par habitant, dans un contexte de rebasage économique. Selon elle, cette dynamique place désormais le pays dans une posture plus compétitive au sein de la sous-région.

Sur le terrain des réformes, le gouvernement met en avant des investissements conséquents : 12 000 km de fibre optique déployés, une capacité du backbone national multipliée par quatre, le renforcement de l’interconnexion sous-régionale, le lancement du Datacenter national, ainsi que l’opérationnalisation du point d’échange Internet et du domaine .GN. Ces efforts auraient permis une baisse d’environ 25 % du coût de l’Internet en 2025, et près de 50 % sur le marché de gros entre 2021 et 2025.

Au-delà des chiffres, la ministre revendique également l’impact social : plus de 10 000 personnes formées au numérique, 80 000 bénéficiaires du projet Univ Connect, 585 écoles déjà connectées via GIGA, et des hubs numériques en expansion à travers le pays. Consciente que les effets restent inégaux, Rose Pola Pricemou affirme néanmoins sa détermination à poursuivre les réformes, promettant un secteur des télécommunications plus performant et véritablement au service de tous les Guinéens.

Mariama Ciré Diallo