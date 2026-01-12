« Je n’ai jamais été directeur de Kaléah » : Bienvenu Lamah s’explique et interpelle le général Konaté

Les débats se sont poursuivis ce lundi 12 janvier 2026 dans le cadre du procès des événements du 28 septembre, au tribunal criminel de Dixinn, délocalisé à la Cour d’appel de Conakry. Face aux avocats de la défense, le prévenu, le colonel Bienvenu Lamah, ex-instructeur au centre de formation de Kaléah, a nié toute responsabilité dans le centre de Kaléah et a une nouvelle fois exigé la comparution à la barre du général Sékouba Konaté, ainsi qu’une confrontation directe entre eux.

« Le Général Konaté n’a qu’à venir. On parle de l’armée, quand même. Pourquoi refuse-t-il de venir s’expliquer sur Kaléah ? Il doit être là pour faire le point de la situation au peuple de Guinée. Il avait même son garde du corps auprès des instructeurs blancs au camp de Kaléah …Pour le respect des victimes, le général Sekouba Konaté doit comparaître à la barre », a déclaré le colonel Bienvenu Lamah.

Poursuivant sa défense, il a réaffirmé n’avoir jamais dirigé le centre de formation de Kaléah et a nié toute implication des recrues de ce camp dans le massacre du 28 septembre.

« Je n’ai jamais été directeur de ce centre et à ma connaissance aucune recrue n’a quitté Kaleah ce jour. Je n’ai jamais désigné quelqu’un pour venir intervenir au stade …C’est des contre-vérités maître. Nous devrons lutter ensemble pour que les victimes soient satisfaites, ils sont dans la diversion, ils sont dans les mensonges », a-t-il soutenu à la barre.

Par ailleurs, le colonel Bienvenu Lamah a pointé du doigt Toumba Diakité, qu’il présente comme le noyau central de cette affaire. Il a rappelé que ce dernier, lors de sa comparution, avait écarté toute implication des recrues du CIAM, tout comme, selon lui, le général Sékouba Konaté.

« Ils veulent écarter l’affaire du CIAM et le reportage de RFI parce qu’ils savent que, sur ce terrain, leurs proches seraient inquiétés Même le général Sekouba étant ministre de la défense d’alors, n’a jamais parlé de CIAM on ne cache jamais un cadavre si tu vois qu’on le cache sait que y’a autre chose », a-t-il affirmé.

À la demande de la défense sollicitant la comparution du témoin Mamadi Soumaoro, qui avait cité et impliqué le colonel Bienvenu Lamah dans cette affaire, le juge Aboubacar Thiam a simplement rejeté la requête avant de donner la parole à la partie civile pour la phase des questions.

Pour rappel, Bienvenu Lamah est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, notamment : abus d’autorité, meurtre, assassinat, viol, enlèvement, torture et entrave aux mesures d’assistance.

Aminata Camara