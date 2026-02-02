ledjely
Sport, cohésion et esprit d’équipe : la CBG mobilise sa communauté à Kamsar

Par LEDJELY.COM

Kamsar a vécu, le week-end dernier, au rythme d’activités sportives placées sous le signe de la cohésion, du partage et de l’esprit d’équipe. A travers plusieurs compétitions organisées à l’initiative de la Compagnie des bauxites de Guinée (CBG), travailleurs, partenaires sociaux et encadrement dirigeant se sont retrouvés dans une ambiance à la fois conviviale et compétitive.

Le point d’orgue de ce programme sportif s’est tenu le vendredi soir au stade de l’Amitié, à l’occasion de la finale du tournoi corporatif de football. Dans un match particulièrement disputé, les équipes des Toutes petites entreprises (TPE) et de l’ANAIM ont offert un spectacle de qualité devant des tribunes bien garnies. Au terme d’une rencontre intense, les TPE se sont imposés sur le score de 3 buts à 2, remportant ainsi un titre salué par le public.

En match d’ouverture, la Direction générale de la CBG s’était également illustrée en s’imposant 1 à 0 face aux Partenaires sociaux, dans une rencontre symbolique mettant en avant l’esprit de fair-play et de fraternité qui a marqué l’ensemble du tournoi.

La présence remarquée des membres du Comité de direction de la CBG, aux côtés des responsables de l’ANAIM, a souligné l’importance accordée par les équipes dirigeantes à ces moments de rassemblement, au-delà du cadre strictement professionnel.

Les activités se sont poursuivies le samedi avec la finale du tournoi de tennis CBG/NMC. Sur les courts, les finalistes ont livré des échanges de haut niveau, dans une atmosphère festive et respectueuse, concluant ainsi un cycle d’activités sportives apprécié par l’ensemble des participants.

A travers ce week-end, la CBG a rappelé que le sport constitue bien plus qu’un simple loisir. Il demeure un vecteur essentiel de cohésion sociale, de bien-être et de renforcement des liens au sein de la communauté de travail, contribuant à créer un environnement professionnel fondé sur la solidarité et l’esprit d’équipe.

