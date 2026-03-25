Secrétariat général de l’ONU : Dr. Mouctar Diallo soutient à la candidature de Macky Sall

Dans un contexte international caractérisé par une crise de confiance à l’égard du multilatéralisme et par l’intensification des tensions géopolitiques, le choix du prochain Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) revêt une importance décisive pour l’avenir de la gouvernance mondiale, la consolidation de la paix et la promotion du développement durable. À cet égard, la candidature de Macky Sall, ancien président de la République du Sénégal, s’impose avec une pertinence particulière.

L’œuvre de Macky Sall à la tête du Sénégal témoigne de sa capacité à préserver la stabilité institutionnelle dans un contexte de tensions, tout en promouvant le dialogue et la médiation pour prévenir et résoudre les crises. Elle s’est également traduite par la mise en œuvre d’une transformation économique ambitieuse à travers le Plan Sénégal Émergent (PSE), accompagnée d’avancées significatives en matière de développement durable.

En sa qualité de président en exercice de l’Union africaine (UA), il a joué un rôle actif et clairvoyant dans la gestion des situations sensibles sur le continent, ainsi que dans l’accompagnement des transitions politiques, en privilégiant le dialogue. Il a également porté la voix de l’Afrique au plus haut niveau international, notamment dans le contexte de la crise alimentaire mondiale, en menant des initiatives diplomatiques déterminantes qui ont permis de sécuriser l’approvisionnement du continent en céréales et d’atténuer les effets des tensions internationales sur les économies africaines.

Son engagement constant en faveur d’une gouvernance mondiale plus équitable et d’une réponse plus juste aux grands enjeux contemporains a renforcé sa stature de leader global. Il a joué un rôle de premier plan dans les discussions internationales menées à Paris dans le cadre du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P), dont il fut l’Envoyé spécial, plaidant pour des réformes de la gouvernance financière mondiale. Reconnu mondialement pour son attachement au dialogue des cultures et des civilisations, ainsi que pour son action en faveur de la paix et de la sécurité, il a reçu plusieurs distinctions nationales, internationales et académiques qui attestent de son esprit d’ouverture et de fraternité humaine.

Sa capacité à fédérer, à concilier des intérêts divergents et à promouvoir une approche inclusive constitue un atout décisif pour renforcer l’efficacité et la légitimité de l’ONU. À l’heure où le monde doit non seulement gérer les crises et les prévenir, mais aussi restaurer la confiance entre les nations et redonner sens à l’action collective, son profil répond pleinement aux exigences du moment.

Sa candidature porte également une ambition plus large : celle d’un rééquilibrage de la gouvernance mondiale, d’une meilleure prise en compte des réalités du Sud et d’une participation accrue de l’Afrique à la conduite des affaires du monde – non pas en périphérie, mais au cœur des décisions et de leur mise en œuvre.

Soutenir cette candidature, c’est faire le choix résolu d’un leadership expérimenté, lucide, visionnaire et rassembleur, capable de promouvoir la paix et d’accompagner les transitions nécessaires vers un développement durable.

C’est pourquoi je soutiens cette candidature et j’en appelle aux Africains, ainsi qu’à tous les citoyens du monde attachés à un ordre international plus juste, équilibré, pacifique et durable, afin qu’ils lui expriment leur appui et encouragent les États membres des Nations Unies à lui accorder leur confiance, dans l’intérêt supérieur de l’humanité et des générations futures.

Dr Mamadou Mouctar Diallo

Directeur général du cabinet AfriThink Solutions

Ancien Ministre – Ancien Député de Guinée

Acteur engagé pour l’Afrique et le multilatéralisme

mouctardiallo75@gmail.com

Washington, le 24 mars 2026