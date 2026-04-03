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Kankan : décès du grand imam El Hadj Karamo Bangaly Kaba

Par LEDJELY.COM

Le premier imam de la grande mosquée de Kankan, El Hadj Karamo Bangaly Kaba, est décédé dans la matinée de ce vendredi 3 avril 2026, des suites d’une maladie, a-t-on appris de sources concordantes.

Figure religieuse respectée dans la région du Nabaya, le défunt était reconnu pour son engagement en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble. Son influence dépassait largement le cadre de la ville de Kankan, où il jouissait d’une grande considération auprès des fidèles.

Toutefois, les dernières années de son magistère ont été marquées par des divergences avec certains acteurs religieux locaux. Parmi elles, des tensions notoires avec El Cheick Souleymane Sidibé, connu sous le nom de Karamo Solo.

Depuis l’annonce de son décès, les hommages affluent de toutes parts, témoignant de l’empreinte qu’il laisse au sein de la communauté.

Sauf changement de dernière minute, l’inhumation est prévue pour le dimanche 5 avril 2026, selon une source.

Michel Yaradouno, depuis Kankan 

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