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Décès d’El Hadj Bangaly Kaba : « Kankan perd une figure religieuse majeure », réagit Dr Ousmane Kaba

Par LEDJELY.COM

Le premier imam de la grande mosquée de Kankan, El Hadj Karamo Bangaly Kaba, est décédé ce vendredi 3 avril 2026 dans la matinée, des suites de maladie. Cette disparition marque la perte d’une figure religieuse de premier plan, profondément respectée dans le Nabaya et à travers toute la Guinée.

À l’annonce de son décès, les réactions n’ont pas tardé. Parmi elles, celle du président du PADES, Dr Ousmane Kaba, qui a rendu un hommage appuyé à l’homme de Dieu.

« À travers sa disparition, la ville de Kankan perd une figure religieuse majeure, un homme de foi exemplaire, dont la vie entière a été consacrée au service de Dieu, à l’enseignement des valeurs spirituelles et au bien-être de sa communauté», a-t-il écrit.

Puis d’ajouter : «Il laisse derrière lui l’image d’un guide respecté, d’un homme de sagesse, de droiture et d’humilité, dont l’engagement et les enseignements continueront d’inspirer des générations. En cette douloureuse circonstance, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à la communauté musulmane de Kankan ainsi qu’à l’ensemble du peuple guinéen. Qu’Allah, dans Son infinie miséricorde, lui accorde le paradis éternel et accueille son âme parmi les justes».

Siby

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