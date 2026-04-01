Mondial 2026 : les Léopards l’ont fait !

Ça y est ! Pour la deuxième fois de son histoire, la République démocratique du Congo (RDC) se qualifie pour la Coupe du monde de football. Après cinquante-deux longues années d’attente, les Léopards seront bien au rendez-vous de la grand-messe du football mondial, prévue en Amérique du Nord. Leur ticket, les hommes de Sébastien Desabre l’ont décroché au bout de la nuit dernière, dans l’enceinte du stade Akron de Guadalajara, au Mexique, en battant les Reggae Boyz de la Jamaïque au terme des prolongations. Une victoire qui porte à dix le nombre de nations africaines appelées à participer à cette édition, élargie pour la première fois à quarante-huit équipes. Si cette qualification donne lieu à des scènes de joie légitimes, il faudra néanmoins, pour l’ensemble des équipes africaines qualifiées, se remobiliser très rapidement en vue d’une représentation à la hauteur des attentes. Car, plus que jamais, l’Afrique a des arguments pour rivaliser avec les grandes nations du football mondial.

Pour les supporters congolais, l’attente aura été longue et intense. A Kinshasa, on était déjà au-delà de minuit lorsque Axel Tuanzebe, monté aux avant-postes sur corner, a inscrit le but libérateur à la 101e minute de jeu. Les 90 minutes du temps réglementaire n’ayant pas suffi à départager les deux équipes. Durant ce temps réglementaire, les Léopards n’ont pas totalement rassuré. Imprécis dans leurs actions et peu inspirés dans le dernier geste, ils ont livré une prestation en deçà des attentes, surtout face à une équipe jamaïcaine jugée à leur portée. Comme inhibés par l’enjeu, les Congolais ont longtemps peiné à imposer leur jeu.

Mais le visage de l’équipe a changé dès l’entame des prolongations. L’entrée de Brian Cipenga, en remplacement de Yoane Wissa, semble avoir été déterminante. Plus sereins, plus entreprenants, les Léopards ont alors pris le contrôle du match, multipliant les offensives et mettant sous pression la défense jamaïcaine. Le but libérateur est venu récompenser cette nette domination lors de la première période des prolongations, marquée par un siège quasi permanent du camp adverse. Ainsi, malgré une prestation globalement mitigée, la qualification obtenue apparaît, au final, méritée.

Ainsi donc, pour la Coupe du monde qui se jouera l’été prochain, notamment chez Donald Trump, l’Afrique comptera pour la première fois dix représentants. Un motif de fierté, certes, mais aussi une responsabilité accrue. Pour les Congolais comme pour les neuf autres équipes africaines qualifiées, l’heure est désormais à la préparation. A quelques mois du coup d’envoi, il faudra rapidement tourner la page des célébrations pour se concentrer sur les exigences de la compétition : préparation physique, rigueur tactique et solidité mentale.

Car la Coupe du monde n’est pas une simple participation de prestige. Avec un contingent élargi, les attentes seront plus élevées que jamais. Il ne s’agira pas seulement de figurer, mais de performer et, pourquoi pas, de viser les premiers rôles. Le Maroc, en atteignant les demi-finales lors de la dernière édition, a tracé la voie. Aux autres représentants africains de s’en inspirer. Mais pour jouer les grands rôles, il faut s’y préparer. Ça ne s’improvise guère.