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Législatives et communales : le MoDeL opte pour le boycott

Par LEDJELY.COM

Le Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL) a annoncé, ce jeudi 2 avril 2026, sa décision de ne pas participer aux élections législatives et communales prévues le 24 mai prochain.

Cette position a été rendue publique à l’issue d’une réunion du Bureau exécutif national du parti, consacrée à l’examen de sa participation au double scrutin. Dans son communiqué, le MoDeL justifie son retrait par « les conditions d’organisation en vigueur », jugées non favorables à une participation.

Selon la même communiqué, cette décision est le résultat d’un processus de consultations internes ayant impliqué les différentes structures du parti, tant au niveau national qu’au sein de la diaspora. Les contributions issues de ces échanges ont été analysées avant la prise de décision finale.

Le Bureau exécutif national a, par ailleurs, salué la qualité des discussions, mettant en avant « le sens de responsabilité, la discipline et la maturité démocratique » dont ont fait preuve les militants et responsables du parti au cours de ces consultations.

En dépit de son retrait du processus électoral, le MoDeL invite ses structures à demeurer mobilisées autour de plusieurs priorités, notamment la poursuite des initiatives en faveur de la libération de son président, Aliou Bah, le renforcement de l’organisation du parti à l’échelle nationale et au sein de la diaspora, ainsi que la préparation de son prochain congrès.

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