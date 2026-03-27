Guerre en Iran : un général ougandais menace de prendre Téhéran « en deux semaines » en soutien à Israël

Alors que les tensions entre Israël et Iran atteignent un niveau critique, une voix inattendue s’invite dans la crise. Depuis le 24 mars, le général Muhoozi Kainerugaba, patron de l’armée ougandaise et fils du président Yoweri Museveni, enchaîne les déclarations tonitruantes sur X, affichant un soutien sans équivoque à Israël et multipliant les menaces à peine voilées contre Téhéran.

Ces dernières semaines, déclarations incendiaires, démonstrations de force et affrontements indirects ont ravivé les craintes d’un conflit ouvert dans la région, avec des répercussions potentielles à l’échelle mondiale.

Dans ce contexte explosif, Muhoozi Kainerugaba a pris position publiquement. Tout en appelant à la fin des hostilités, il conditionne cette paix à la sécurité d’Israël.

« Nous voulons que la guerre au Moyen-Orient cesse immédiatement. Le monde en a assez », a-t-il écrit, avant de prévenir : « Mais toute discussion visant à détruire ou à vaincre Israël nous entraînera dans la guerre. Aux côtés d’Israël ».

Le ton se durcit encore lorsqu’il évoque une riposte militaire directe : « si Téhéran nous frapp(ait) avec des missiles, nous riposter(i)ons avec nos propres missiles ».

Même si ces propos ne constituent pas une position officielle de Kampala, ils traduisent une posture politique lourde de sens, venant d’un haut responsable militaire considéré comme influent.

Le général ougandais ne s’est pas arrêté là. Dans une déclaration qui a rapidement fait réagir, il a évoqué la possibilité d’une offensive terrestre contre la capitale iranienne.

« J’ai entendu dire que nos amis en Israël cherchaient une division pour s’emparer de Téhéran. Personnellement, je pense qu’une division, c’est trop. Une brigade de l’UPDF (armée nationale de l’Ouganda) ferait le travail rapidement », a-t-il lancé, avant de poursuivre : « La prise de Téhéran ne devrait pas nous prendre plus de deux semaines. Une brigade de l’UPDF suffit pour cette mission ».

N’Famoussa Siby