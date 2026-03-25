Ibrahima Kalil Condé : « Aucun centimètre ne sera soustrait de ces 245 857 Km² »

La Commission nationale des frontières de Guinée (CNFG) a tenu, ce mercredi, une session extraordinaire pour l’intégrité territoriale du pays. Cette réunion, qui s’est tenue au ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, fait suite au sommet des chefs d’État du 16 mars dernier, provoqué par des tensions à Koudaya et sur le fleuve Makona. Elle vise à traduire en actes techniques les volontés politiques de paix et de coopération.

Après avoir ouvert les travaux, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, le général à la retraite Ibrahima Kalil Condé, a tenu à replacer cette mission dans une perspective historique et patriotique.

« je profite de la même opportunité d’adresser mes remerciements à nos pères de l’indépendance, qui ont bien voulu, en 1963, se retrouver dans une organisation sous-régionale qu’on a appelée l’OUA. L’objectif de cette rencontre était de partager des initiatives entre eux, en privilégiant le principe de l’intangibilité et le principe de l’inviolabilité des frontières issues de la colonisation », a-t-il déclaré.

Le ministre a rappelé avec fermeté les enjeux liés à la sécurisation du territoire, alors que la Guinée partage 3 399 km de frontières avec six pays limitrophes.

« Nous avons une superficie de 245 857 km². Il faut retenir que cet espace ne sera pas hypothéqué. Aucun centimètre ne sera soustrait de ces 245 857 kilomètres », a-t-il poursuivi.

Cette détermination guide les objectifs de la session, qui doit définir les modalités de délimitation, de démarcation et de bornage avec les voisins du sud.

Sur le plan technique, les défis restent importants. Pour la frontière avec la Sierra Leone (652 km), les experts s’appuient sur le protocole du 1er juillet 1912, qui définit le tracé à partir d’éléments naturels ou de lignes droites entre des points géographiques. Concernant le Libéria (563 km), la situation est plus singulière : la convention de 1907 précise que la frontière suit la rive libérienne du fleuve Makona.

« Autrement dit, la limite entre les deux pays ne passe pas au milieu du fleuve, mais sur la berge du Libéria », précise le document technique de la CNFG.

Cette mission, prévue sur trois mois, doit permettre d’informer les membres de la commission sur l’état d’avancement des plans bilatéraux et d’élaborer un chronogramme d’activités précis. En s’appuyant sur le Programme frontière de l’Union africaine (PFUA), la Guinée réaffirme sa volonté de transformer ces zones de friction en véritables espaces de développement et de coexistence pacifique.

Thierno Amadou Diallo