Guinée : décès du Commandant Aboubacar Diakité, dit « Toumba »

Le Commandant Aboubacar Diakité, dit « Toumba », détenu à la Maison d’arrêt de Coyah, est décédé ce mercredi 25 mars 2026, a annoncé la Direction nationale de l’Administration pénitentiaire et de la Réinsertion à travers un communiqué.

Selon un rapport médical détaillé établi le 4 mars 2026 par les Professeurs Houssein Fofana et Elhadj Yaya Baldé, contenu dans le dit communiqué, le détenu présentait depuis plusieurs semaines des symptômes inquiétants, notamment douleurs abdominales, constipation chronique et troubles du sommeil. La nuit du 23 mars, un malaise brutal a nécessité son transfert immédiat vers l’Hôpital Militaire du Camp Samory Touré.