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Rapatriement  : déjà plus de 900 Sierra-Léonais expulsés de Guinée

Par LEDJELY.COM

En l’espace de quelques jours, 942 ressortissants sierra-léonais ont été rapatriés de Conakry, sur fond d’opérations de déguerpissement et de lutte contre l’immigration irrégulière. Dans un communiqué publié le 24 mars 2026, le gouvernement sierra-léonais confirme avoir été informé par les autorités guinéennes d’une vaste campagne visant à démanteler les campements informels et à identifier les étrangers en situation irrégulière.

Le point de bascule est intervenu le 23 mars, dans la zone portuaire de Boulbinet. Une opération d’envergure y a conduit à l’interpellation de nombreux Sierra-Léonais, parmi lesquels des personnes sans papiers. Si les ressortissants en règle ont été rapidement libérés, les autres ont été aussitôt engagés dans un processus de rapatriement.

Face à la sensibilité du dossier, Freetown affirme avoir activé ses canaux diplomatiques à Conakry afin de garantir un traitement « ordonné et humain », dans le respect « des droits et de la dignité » de ses citoyens.

Sur le terrain, la coordination s’intensifie entre les deux pays. À la frontière de Kambia, les autorités sierra-léonaises assurent l’accueil, le filtrage et l’enregistrement des rapatriés avant leur réintégration dans leurs localités d’origine.

Le bilan est déjà lourd : 942 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été officiellement recensées à leur retour à la date du 24 mars. Et les opérations sont encore en cours, laissant présager une hausse du nombre de rapatriés dans les prochains jours.

Le gouvernement sierra-léonais promet de maintenir la pression diplomatique sur Conakry afin de veiller au respect strict des procédures et à la protection continue de ses ressortissants.

Dans ce contexte délicat, les autorités appellent leurs citoyens à faire preuve de retenue et à se fier exclusivement aux sources officielles.

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