Décès du procureur de N’Zérékoré : « Je suis sous le choc», réagit Me Nabé

Le corps judiciaire guinéen est en deuil. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de N’Zérékoré, Mohamed Bangoura, a tragiquement perdu la vie dans un accident de la circulation survenu ce mercredi 8 avril 2026, sur l’axe Faranah-Mamou, alors qu’il se rendait à Conakry pour une mission.

À peine installé à la tête du parquet de N’Zérékoré, le magistrat laisse derrière lui une profonde onde de choc, tant auprès de ses proches que de ses collaborateurs. L’émotion est particulièrement vive au sein du tribunal, où ses collègues peinent encore à réaliser l’ampleur de la perte.

Très affecté, le président du tribunal de première instance de N’Zérékoré, Me Ismaël Nabé, également compagnon de promotion du défunt, a livré un témoignage empreint de douleur et de sincérité.

« Nous sommes de la même promotion dans la magistrature, avant que nous nous retrouvions ici au TPI de N’Zérékoré, lui en tant que procureur de la République et moi en tant que président du tribunal », a-t-il rappelé, visiblement submergé par l’émotion.

Sous le choc, il revient sur les circonstances de l’annonce du drame : « J’avoue sincèrement que je suis sous le choc depuis que j’ai appris son décès très tôt ce matin, alors qu’il se rendait à Conakry. Quand j’ai échangé avec notre collègue magistrat avec lequel il se rendait à Conakry, au sujet des circonstances du décès, dans l’accident survenu à l’occasion duquel il a trouvé la mort, j’étais ébahi ».

Au-delà du collègue, Me Nabé évoque un homme de valeurs, dont il gardera le souvenir d’un collaborateur exemplaire.

« On n’a pas passé assez de temps, pratiquement deux mois, mais j’avoue que ce que j’ai appris de lui en tant que collaborateur m’a réconforté. Ça m’a permis de comprendre qu’il était, en plus d’un collaborateur, un frère loyal et sincère. Les mots me manquent dans ces circonstances douloureuses. Et comme vous le constatez, l’émotion, elle est grande. Donc je ne peux pas… Je pleure du fond du cœur », a-t-il témoigné.

Dans un dernier hommage empreint de foi, il a conclu : « Je prie Allah qu’il accorde le paradis à mon cher frère et collègue Mohamed Bangoura ».

Ce drame survient quelques jours seulement après un autre accident mortel ayant coûté la vie à un enseignant-chercheur, lui aussi en route pour Conakry dans le cadre d’une mission, ravivant les inquiétudes autour de la sécurité routière en Guinée.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré