Siguiri : deux frères meurent tragiquement dans un puits à Samani

Un drame bouleversant s’est produit ce mercredi 8 avril 2026 dans le district de Samani, relevant de la sous-préfecture de Kintinia, à environ 30 kilomètres du centre-ville de Siguiri. Deux frères, issus d’une même mère, ont perdu la vie dans un puits, dans des circonstances particulièrement tragiques.

Selon le témoignage de Kissiman Bérété, citoyen résidant à Samani, les faits se sont déroulés alors que les deux victimes étaient en pleine construction d’une maison dans la concession familiale.

« Ils étaient en train de construire une maison dans le jardin de leur mère. Au moment des faits, ils étaient au niveau du soubassement. Le plus jeune, Douba Camara, puisait de l’eau dans le puits lorsqu’il a trébuché et est tombé à l’intérieur. Son grand frère, Lancinè Camara, qui travaillait avec lui, s’est précipité pour le secourir sans mesurer les risques. Il est descendu à son tour dans le puits. Malheureusement, il y avait du gaz à l’intérieur. Ils ont tous les deux trouvé la mort », a-t-il expliqué.

Toujours selon notre interlocuteur, les corps ont été rapidement repêchés et l’inhumation a eu lieu dans la nuit, dans une atmosphère de profonde consternation.

Ce drame vient alourdir le deuil d’une famille déjà durement éprouvée. Les deux victimes sont les enfants d’un ancien doyen du village, décédé il y a environ six mois. Un autre fils de la famille avait également perdu la vie en février dernier.

« Leur mère a perdu quatre de ses enfants. Trois garçons et une fille. Cette dernière, mariée dans un village voisin, est décédée à la suite d’un éboulement dans une mine. C’est une tragédie indescriptible pour cette famille », a ajouté Kissiman Bérété, visiblement ému.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri