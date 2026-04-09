France-Guinée : Mamadi Doumbouya bientôt reçu à Paris ?

En déplacement officiel à Conakry, Nicolas Forissier, Ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l’attractivité de France, a pris la parole ce mercredi 8 avril 2026, lors d’un point de presse tenu à la résidence de l’ambassadeur de France, au quartier de la Minière, dans la commune de Dixinn. Cette sortie médiatique s’inscrit dans une volonté affichée de redynamiser les relations entre la Guinée et la France, avec un accent particulier sur les enjeux économiques.

Diligentée par Emmanuel Macron, cette mission vise à donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale, notamment en améliorant l’organisation et le suivi des projets en cours entre les deux pays.

« j’ai effectuée à la demande du Président de la République française Emmanuel Macron, après qu’on ait discuté avec le Président Doumbouya, l’idée était que cette visite sur le plan économique permette de renforcer, de mieux structurer encore notre coopération guinéo-française qui est excellente », a-t-il indiqué.

Insistant sur le sens de sa visite, le ministre a rappelé la priorité accordée au développement des échanges économiques et aux partenariats entre acteurs publics et privés.

« Le message principal de ma présence hier soir et aujourd’hui ici à Conakry, c’est vraiment que nous sommes au travail pour renforcer ce partenariat gagnant-gagnant entre la Guinée et la France, en particulier sur les questions économiques, les échanges entre nos entreprises et les partenariats que nous pouvons construire dans différents domaines », a-t-il martelé.

Au cours de son séjour, le responsable français a été reçu par le chef de l’État guinéen, Mamadi Doumbouya, ainsi que par plusieurs membres du gouvernement, avec lesquels il a abordé les perspectives d’investissement et les leviers de croissance économique.

Dans ce cadre, Nicolas Forissier a mis en avant l’ampleur des engagements financiers français en Guinée, estimés à plus de 1,2 milliard d’euros, destinés à soutenir divers projets structurants.

« Au total, un milliard 200 millions d’euros sont engagés dans ce partenariat avec la Guinée. Ce sont des projets extrêmement concrets de développement ou de partenariats économiques », a-t-il fait savoir.

Parmi les initiatives en cours, le projet de laboratoire de biologie médicale de l’Institut Pasteur à Conakry figure en bonne place, avec une inauguration annoncée dans les prochains jours.

« J’ai fait cet après-midi une visite sur le site de l’Institut Pasteur, qui va bientôt ouvrir son laboratoire de biologie médicale. Ce sera inauguré le 15 avril prochain. C’est donc dans le domaine de la santé un sujet sur lequel nous investissons beaucoup ensemble », a-t-il indiqué.

Sur le plan industriel, la visite du site de la Sobragui, aujourd’hui exploitée par le groupe Castel, a permis de mettre en lumière les investissements en cours dans ce secteur.

Le ministre a également évoqué les ambitions liées à la transformation locale des ressources minières, notamment à travers le projet de raffinerie d’alumine porté par Alteo, présenté comme un modèle de coopération équilibrée.

« C’est un bon exemple de partenariat gagnant-gagnant. Il est intéressant pour la Guinée parce qu’il permet de valoriser et de créer de l’emploi sur place », a-t-il souligné.

D’autres chantiers structurants ont été abordés, notamment le programme Simandou 2040, les projets liés à la gestion des déchets à Conakry, ainsi que le développement de la télévision numérique terrestre (TNT), avec la participation de Thomson Broadcast.

Souhaitant passer des intentions aux résultats, Nicolas Forissier a insisté sur la nécessité d’un suivi rigoureux des engagements pris entre les deux parties. « Je reviendrai pour vérifier que les choses avancent », a-t-il annoncé.

Dans le registre diplomatique, le ministre a également transmis une invitation officielle adressée au président guinéen.

« Nous souhaitons évidemment que le président Mamadi Doumbouya puisse venir en France. Le président de la République Emmanuel Macron m’avait chargé de confirmer cette invitation au président Mamadi Doumbouya, ce que j’ai fait », a-t-il dit.

Clôturant son intervention, il a tenu à souligner la qualité actuelle des relations entre les deux pays. « Tout cela montre la force, la solidité, la robustesse des relations entre la Guinée et la France », a-t-il indiqué.

À travers cette visite, les autorités françaises et guinéennes réaffirment leur volonté commune de consolider un partenariat économique appelé à jouer un rôle central dans le développement et l’attractivité de la Guinée.

N’Famoussa Siby