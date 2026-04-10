Appel d’offres : la CBG recrute des analystes applicatifs (homme/femme)

Sous la responsabilité du Coordonnateur Business Apps, l’Analyste Applicatif aura pour mission d’assurer le bon fonctionnement, l’évolution et l’optimisation des systèmes IT et des applications métiers, en garantissant un support de qualité et l’alignement des outils avec les besoins opérationnels.

A ce titre, il aura pour activités principales : pour la suite, cliquer sur le lien suivant : FP ANALYSTE APPLICATIF.docx