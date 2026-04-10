Appel d’offres : la CBG recrute un ingénieur hydrographe (homme/femme)

Sous la responsabilité du Surintendant Technique Port, l’Ingénieur Hydrographe aura pour mission d’assurer la conception et la cartographie périodique de l’évolution du relief des fonds marins, ainsi que l’observation de la vitesse d’envasement des zones concernées, afin de garantir la sécurité de la navigation.

A ce titre, il aura pour activités principales : pour la suite, cliquer sur le lien suivant : FP INGENIEUR HYDROGRAPHE.docx