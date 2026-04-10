Appel d’offres : la CBG recrute un Administrateur systèmes (Homme/femme)

Sous la responsabilité du Coordonnateur Opérations IT, l’Administrateur Systèmes aura pour mission d’assurer la disponibilité, la performance et la sécurité des infrastructures systèmes, cloud et de virtualisation de l’entreprise, afin de garantir la continuité des services IT, la protection des données et le bon fonctionnement des activités métiers, dans le respect des procédures IT, des exigences de sécurité et des règles HSEC.

A ce titre, il aura pour activités principales : pour la suite cliquer sur le lien suivant : FP ADMINISTRATEUR SYSTEMES.docx