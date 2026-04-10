Appel d’offres : la CBG recrute un administrateur réseaux (homme/femme)

Sous la responsabilité du Coordonnateur des Opérations IT, l’Administrateur Réseaux aura pour mission d’assurer la disponibilité, la sécurité et l’optimisation des réseaux et des accès Internet de la CBG, de garantir l’interconnexion entre les sites, soutient les applications critiques comme SAP et d’accompagner l’évolution vers des technologies innovantes tout en conciliant performance, continuité opérationnelle et maîtrise des coûts.

A ce titre, il aura pour activités principales : pour la suite, cliquer sur le lien suivant : FP ADMINISTRATEUR RESEAUX.docx