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Ousmane Sonko charge Donald Trump : « Un homme de déstabilisation »

Par LEDJELY.COM

Depuis Dakar, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a lancé une attaque frontale contre Donald Trump, l’accusant d’avoir précipité le monde dans le chaos à travers la guerre contre l’Iran. Une sortie musclée qui confirme la ligne souverainiste assumée du nouveau pouvoir sénégalais.

Le ton est monté d’un cran à Dakar. Lors d’une conférence dédiée à la souveraineté, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko n’a pas mâché ses mots à l’égard de la politique américaine sous Donald Trump.

Face à un public attentif, le chef du gouvernement a dressé un réquisitoire sans détour : « Monsieur Trump n’est pas un homme de paix, c’est un homme de déstabilisation », a-t-il martelé.

Dans son viseur, la guerre contre l’Iran, qu’il juge non seulement injustifiée, mais aussi lourde de conséquences pour l’équilibre mondial. Selon lui, cette intervention militaire a entraîné la planète dans « un chaos que rien ne justifie », tout en exposant les États-Unis eux-mêmes à des retombées imprévisibles.

Mais au-delà du conflit, Ousmane Sonko s’en est également pris à ce qu’il considère comme des dérives graves des puissances occidentales. Il a dénoncé des pratiques d’ingérence, notamment l’éviction de dirigeants étrangers, qu’il juge contraires aux principes fondamentaux de l’État de droit.
« Ce n’est pas à eux de décider pour les autres peuples », a-t-il insisté avec fermeté.

Le Premier ministre a par ailleurs pointé du doigt ce qu’il perçoit comme une réaction timide, voire complaisante, face aux violations du droit international, renforçant selon lui un sentiment d’injustice à l’échelle mondiale.

Cette déclaration marque une nouvelle étape dans la posture diplomatique du Sénégal. Depuis son arrivée au pouvoir aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye, après des années d’opposition au régime de Macky Sall, Ousmane Sonko multiplie les prises de position tranchées en faveur d’une Afrique plus indépendante.

N’Famoussa Siby

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