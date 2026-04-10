Appel d’offres : la CBG recrute un technicien hydrographe (homme/femme)

Sous la responsabilité du Superviseur Hydrographie, Balisage et Dragage, le Technicien Hydrographe aura pour mission d’assurer le suivi de l’évolution du relief des fonds marins et de déterminer la vitesse d’envasement desdites zones dans le but de garantir la sécurité de la navigation.

A ce titre, il aura pour activités principales : pour la suite, cliquer sur le lien suivant FP TECHNICIEN HYDROGRAPHE.docx