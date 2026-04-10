Emergence Magazine Awards 2026 : 17 prix dont 3 aux meilleurs acteurs économiques de la sous-région seront décernés

Conakry, 10 avril 2026 : La 4ème édition du Forum Économique d’Émergence Magazine (FEEM) se tiendra les 22 et 24 avril 2026, sous le thème central : « Industrie minière : défis et opportunités ! ».

Cette édition se déroulera en format hybride et décentralisé à Boké, le mercredi 22 avril 2026, et à Conakry, le vendredi 24 avril 2026.

Elle réunira autorités publiques, dirigeants d’entreprises, experts nationaux et investisseurs ainsi que des représentants de la société civile.

Les échanges s’articuleront autour de trois sous-thèmes :

« Exploitation de la bauxite dans la région de Boké : problématique d’emploi et de contenu local » ;

« Région de Boké : exploitation de la bauxite et défis environnementaux » ;

« Projet Simandou : leviers pour l’émergence économique de la Guinée ».

Au terme de ces panels de haut niveau, dix-sept (17) trophées seront décernés dans le cadre des EMA 2026 (Emergence Magazine Awards), le soir du vendredi 24 avril 2026, dans un hôtel huppé de Conakry.

Ces trophées récompenseront les meilleurs acteurs économiques de la Guinée et de la sous-région. Par ces trophées dénommés ‘’Prix CEDEAO’’, les EMA entendent célébrer les entreprises ou acteurs économiques les plus dynamiques qui contribuent à la construction d’un espace économique sous-régional performant et prospère.

A compter de ce jour, le comité d’organisation du FEEM 2026, procédera à la publication progressive, par lot, des nominés retenues dans les différentes catégories en compétition.

À ce titre, les premières catégories dévoilées sont :

I – Catégorie Meilleure banque commerciale de l’année

UBA (United Bank for Africa)

VISTA GUINÉE

ÉCOBANK

II – Catégorie Meilleure Institution de Microfinance

CPECG YÈTÈ MALI

CRÉDIT RUTAL DE GUINÉE

COFINA