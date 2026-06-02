Examens nationaux : Plus de 25 000 candidats et de nouvelles mesures anti-fraude à N’Zérékoré

À l’approche des examens nationaux, session 2026, les autorités éducatives de N’Zérékoré intensifient les préparatifs. Interrogé ce mardi, le Directeur préfectoral de l’éducation (DPE) affirme avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement des différentes évaluations.

De l’inscription en ligne des candidats à l’encadrement rapproché des enseignants et des responsables de l’administration scolaire, les autorités éducatives se veulent rassurantes quant à la tenue des examens dans des conditions satisfaisantes.

Concernant les centres d’examen non clôturés, notamment en milieu rural, le directeur préfectoral de l’éducation indique que des mesures préventives ont été prises pour limiter les risques de fraude et les intrusions.

« Afin de sécuriser ces centres, nous avons demandé aux parents d’élèves et aux coordinateurs des APAE de mettre en place des haies vives pour empêcher non seulement les fraudeurs, mais aussi toute personne étrangère aux examens d’accéder aux enceintes. Seules les personnes autorisées doivent pouvoir entrer dans les centres », a-t-il expliqué.

Selon lui, l’une des principales innovations de cette année est la création d’une commission d’audit chargée de contrôler les copies d’évaluation des classes intermédiaires. Cette mesure vise à réduire les irrégularités souvent constatées dans l’attribution des notes et les décisions de passage en classe supérieure.

« Quelques parts dans les classes intermédiaires, rien ne marchait. Pour éviter ça cette année, on nous a instruit de mettre en place une commission d’audite des copies. Parce que quand tu déclare admis trente élèves dans ta classe, nous allons prendre les copies pour voir est-ce que les notes portées reflètent la valeur de l’élève sur le papier. Là aussi, il y a des sanctions. Il ne faut pas voir la copie et la personne, inventer une note chiffrée que tu mets sur la copie. Donc, les enseignants ont été informés de tout ça. Je pense qu’à partir de cette année, les résultats qu’on va obtenir pour le passage en classe supérieur des classes intermédiaires seront de bons résultats. Parce qu’ils seront épargnés des manipulations, des corruptions, épargnés de toute forme de fraude. Parce la mise en garde est faite, qui va à l’encontre, récoltera ce qu’il aura semé », a averti Yozilé Kolamou.

Revenant sur les statistiques des examens nationaux dans la préfecture, le directeur préfectoral de l’éducation a détaillé les effectifs attendus cette année.

« Quand nous prenons les types d’examens, nous avons le CEE. A ce niveau, dans l’ensemble la DPE de N’Zérékoré va présenter cette année 15.283 candidats dont 6.811 filles qui seront répartis entre 48 centres dont 21 en zone rurale. Au BEPC, là les candidats inscrits sont au nombre de 7.278 dont 2.843 filles qui seront répartis dans 23 centres dont 3 en zone rurale ; le baccalauréat unique : les candidats de tous les profils ou toute option confondue sont au nombre de 2.555 dont 899 filles et qui seront répartis entre 7 centres tous dans la commune urbaine. Donc, dans l’ensemble, la DPE de N’Zérékoré va présenter pour les trois examens un nombre total de 25.116 candidats dont 10.553 filles qui seront tous repartis entre 78 centres dont 24 en zone rurale », a déclaré Yozilé Kolamou.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré