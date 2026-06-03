Le SADEN 2026 place les PME au cœur de la transformation économique de la Guinée

La 5e édition du Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN) a ouvert ses portes ce mercredi 3 juin 2026 pour trois jours d’échanges ( du 3 au 5 juin 2026), de réflexions et d’opportunités. Placé sous le sceau de l’ambition économique et de la transformation structurelle, ce rendez-vous majeur de l’écosystème entrepreneurial guinéen se positionne cette année comme un trait d’union entre le secteur privé national et les grands projets stratégiques portés par la vision Simandou 2040.

En présence de membres du gouvernement, de partenaires techniques et financiers ainsi que de centaines de jeunes entrepreneurs et porteurs de projets, la cérémonie d’ouverture a donné le ton : l’heure est à l’action, à l’innovation et à la concrétisation des opportunités.

Pour cette édition anniversaire, le comité d’organisation affiche des ambitions élevées. Son président, Sekouba Mara, a rappelé la vocation première du SADEN : apporter des réponses concrètes au défi du chômage et favoriser l’émergence de champions nationaux grâce à un cadre propice à la formation, à l’accompagnement et à la structuration des entreprises.

L’une des principales innovations de cette année est le lancement du programme « Sen Job », un mécanisme d’insertion professionnelle destiné aux jeunes.

« À ce stade, sur des propositions d’offres d’emploi de plus d’une vingtaine d’entreprises, 200 jeunes ont été formés et évalués à travers neuf modules par les professionnels. Et 169 jeunes seront reçus par ces recruteurs la dernière journée, le 5 juin à venir. Nous avons construit ce programme avec exigence : chaque panel a été pensé pour répondre à une question précise des petites et moyennes entreprises. Chaque atelier vise une compétence concrète », a expliqué Sekouba Mara.

Si l’événement célèbre les réussites entrepreneuriales, il est aussi l’occasion de mettre en lumière les difficultés auxquelles les acteurs du secteur continuent de faire face. Porte-parole des jeunes entrepreneurs, Zenab Diallo, fondatrice de la chocolaterie Zeina Cacao, a livré un témoignage sans détour sur les réalités du terrain.

« L’entrepreneuriat n’est pas simplement une activité économique, c’est le choix de croire et d’apporter malgré les obstacles. Et pourtant nous savons tous que le chemin reste très difficile. L’accès au financement doit arriver, l’accès aux équipements, aux infrastructures et l’accompagnement technique sont encore insuffisants pour permettre aux entreprises de changer les choses. Malgré cela, les entrepreneurs réussissent, ils créent des emplois, ils soutiennent les familles, ils participent chaque jour à la construction de l’économie nationale. Nous ne demandons pas de la charité. Nous demandons des opportunités. Nous ne demandons pas que l’on fasse le travail à notre place. Nous demandons les conditions qui nous permettent de démontrer pleinement notre potentiel. Lorsque nos PME réussissent, ce sont des emplois qui sont créés, ce sont des économies locales qui se développent, ce sont des familles aisées », a-t-elle martelé.

Face à ces défis, les entrepreneurs peuvent compter sur le soutien de partenaires engagés, à l’image de l’Agence belge de développement (Enabel), qui célèbre cette année dix ans de présence active en Guinée. Son représentant résident, Saïd Karmaoui, a réaffirmé la solidité de ce partenariat, notamment à travers le portefeuille de coopération 2023-2027 et le projet FIER, axés sur l’employabilité et la résilience économique.

Évoquant les réformes engagées par les autorités, notamment la récente révision du Code des investissements, il a insisté sur la nécessité d’un alignement stratégique entre les PME guinéennes et les grands projets structurants du pays.

« Simandou 2040 est une opportunité historique de transformation économique pour le pays et nous sommes très honorés d’être invités à collaborer avec vous dans cette magnifique aventure. Et pour que cette transformation soit pleinement inclusive et durable, les PME guinéennes doivent être au cœur de ce dispositif. Elles doivent être en capacité de répondre au marché, d’intégrer les chaînes de valeur, de développer leur capacité de production, de générer des emplois décents et de capter une part significative des retombées économiques générées par cette nouvelle dynamique. Afin de renforcer encore cet alignement, Enabel poursuit son appui. Dans cette dynamique, nous aurons au mois d’octobre prochain une importante mission économique belge ici en Guinée afin d’explorer les opportunités de coopération économique, industrielle et commerciale entre la Guinée et la Belgique », a annoncé Saïd Karmaoui.

Le point culminant de la cérémonie est intervenu avec l’allocution du Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Oury Bah. Dans un discours inspirant, il a invité la jeunesse guinéenne à s’approprier la dynamique de transformation incarnée par le programme Simandou 2040 et à croire en sa capacité à relever les défis les plus ambitieux.

« On a l’habitude de parler du programme Simandou 2040, notre ambition, notre vision, mais dans le fond, l’esprit Simandou 2040 rime à quoi exactement ? C’est l’expression d’une volonté de transformation et de changement. Inspirez-vous de la réalisation de ce projet majeur. L’œuvre est titanesque, j’allais dire pharaonique : en l’espace de trois années, faire une infrastructure de près de 670 kilomètres de voie ferrée, cela a impressionné l’opinion internationale qui s’est demandé comment en Guinée, en cachette, ils ont pu faire cela ? C’est la volonté, c’est la détermination et c’est la vision. Faites preuve d’endurance et de volonté et vous allez briser les plafonds de verre. Nous avons une culture, une tradition historique ancienne d’hommes et de femmes qui, depuis des siècles, commercent, traversent le Sahara, échangent avec le reste du monde. À Madina, des hommes et des femmes qui n’ont jamais été à l’école se révèlent être de grands entrepreneurs. Donc, vous plus jeunes, ayant une compétence, ayant des acquis supplémentaires, faites la synthèse de cette tradition avec les techniques modernes pour faire émerger une classe d’entrepreneurs parmi les plus brillants du continent africain », a exhorté le chef du gouvernement.

En déclarant ouverts les travaux du SADEN 2026, le Premier ministre a rappelé que la réussite de la transformation économique de la Guinée passera inévitablement par une implication forte du secteur privé national et par l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs capables de saisir les opportunités offertes par la dynamique Simandou.

En marge des différentes interventions, la première journée du SADEN 2026 a également été marquée par la session « SADEN Inspire », un espace d’échanges consacré aux parcours d’entrepreneurs guinéens qui innovent dans des secteurs stratégiques. Devant un public attentif, Mami Delphine Kolié (KÔLÈPÒNÒ-AI), Mamady Kandé (SOKOMAK), Thierno Abdoul Diallo (Explore GN) et Narcisse Théa (ALLOBYTE) ont partagé leurs expériences, leurs défis et leur vision du développement à travers l’innovation. Modérée par Youssouf M’Baye, cette rencontre a mis en lumière quatre initiatives évoluant dans les domaines de la santé, de l’agriculture, du tourisme et de l’éducation numérique, mais portées par une même ambition : contribuer à la transformation économique et sociale de la Guinée.

Thierno Amadou Diallo