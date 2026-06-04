Communales 2026 : la GMD consolide son avance dans plusieurs communes du pays

Dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 juin, la Direction générale des élections (DGE) a poursuivi la publication des résultats provisoires partiels des élections communales du 31 mai 2026. Les nouvelles données concernent notamment les circonscriptions de Kankan, Faranah, Sangarédi, Mafèrenyah, Coyah, Lola, Koubia, Tondon et Kolaboui.

À la lecture des résultats, la GMD continue de renforcer son ancrage territorial en s’imposant dans la majorité des communes concernées.

À Mafèrenyah, dans la préfecture de Forécariah, la GMD obtient 10 322 voix et 22 des 37 sièges à pourvoir. Le MSP suit avec 7 127 voix et 15 sièges. Le taux de participation est de 46,43 %.

À Kankan, l’une des principales batailles électorales de cette série, la GMD arrive largement en tête avec 38 262 voix et 25 sièges sur 45. L’ARP décroche 9 sièges avec 13 654 voix, le PADES obtient 6 sièges avec 10 263 voix, tandis que l’UDPG remporte 5 sièges avec 7 615 voix. Le taux de participation s’établit à 40,58 %.

À Lola, la GMD confirme sa dynamique avec 9 253 voix et 20 sièges sur 33. Le Mouvement Loramé obtient 13 sièges grâce à ses 6 431 voix. La participation atteint 61,28 %.

À Coyah, où six formations politiques se disputaient les 41 sièges, la GMD arrive en tête avec 9 096 voix et 14 sièges. Le PGD obtient 12 sièges, tandis que le FRÔDEG en décroche 6. Le GDD, l’UDG et l’ARP remportent chacun 3 sièges. Le taux de participation est de 43,54 %.

À Faranah, la GMD s’impose avec 16 175 voix et 22 sièges sur 37. L’ARP suit avec 10 728 voix et 15 sièges. La participation est estimée à 52,87 %.

À Koubia, où 92 bureaux de vote sur 106 ont été pris en compte, la GMD remporte 15 sièges avec 4 872 voix. Le MDCK obtient 9 sièges et l’UDG 5 sièges. Le taux de participation s’élève à 54,49 %.

À Tondon, dans la préfecture de Dubréka, la GMD réalise l’un de ses meilleurs scores avec 11 166 voix et 27 sièges. La liste Lifé Labaya Lanfé obtient 6 sièges avec 2 546 voix. Le taux de participation atteint 67,54 %.

À Kolaboui, la GMD recueille 13 945 voix et 23 sièges. Le FDG obtient 8 sièges, tandis que la NVK en remporte 6. La participation est de 57,19 %.

À Sangarédi, où le taux de participation atteint 70,96 %, l’un des plus élevés enregistrés jusqu’à présent, la GMD confirme sa suprématie avec 22 720 voix et 25 sièges. L’UDS obtient 7 sièges, l’AGN 4 sièges et l’UDG un siège.

Au terme de cette séance de proclamation, achevée aux environs de 2 heures du matin, la DGE a annoncé que la publication des derniers résultats provisoires partiels se poursuivra ce jeudi 4 juin à partir de 18 heures.

Aminata Camara