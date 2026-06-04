Lambanyi : après l’effondrement d’un immeuble, des démolitions imminentes annoncées

La peur a gagné les habitants du secteur Nédhéboungni, dans le quartier Wareah, ce jeudi 4 juin 2026. Une partie d’un immeuble s’est brutalement effondrée, provoquant d’importants dégâts matériels. Si aucune victime n’est à déplorer, les autorités redoutent désormais les risques que présentent plusieurs bâtiments situés à proximité.

Alertée, une mission de la commune, appuyée par les gardes communaux, s’est rendue sur place pour évaluer la situation, sécuriser la zone et prendre les premières dispositions destinées à protéger les riverains.

Selon les informations recueillies sur les lieux, l’immeuble était habité. Cependant, ses occupants avaient quitté le bâtiment avant son effondrement, évitant ainsi un drame humain. Les premières observations ont également révélé la présence de fissures sur plusieurs constructions voisines, suscitant de vives inquiétudes quant à leur stabilité.

Dépêché sur le site, le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mohamed Lamine Sy Savané, a annoncé l’ouverture d’expertises techniques afin de déterminer les causes de l’incident. Il a également fait état de mesures immédiates pour prévenir tout nouveau danger.

« Le constat fait par le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat a révélé l’existence de constructions anarchiques. Donc les mesures seront prises pour voir comment accompagner très rapidement ceux qui habitent ces immeubles, pour laisser la place à l’Habitat de faire le travail technique qui consiste aujourd’hui à démolir carrément ces immeubles qui ne répondent pas aux normes de construction et de bâti », a-t-il déclaré dans un élément diffusé à la télévision nationale.

Le ministre a souligné que l’absence de pertes humaines constitue un soulagement, même si les dommages matériels restent considérables.

« Heureusement pour nous aujourd’hui, on n’a pas enregistré de perte en vie humaine. Mais malheureusement, les dégâts sont importants en termes de matériel qui a été ici bâti », a-t-il ajouté.

Dans l’attente des conclusions des experts, les autorités ont décidé de renforcer les mesures de sécurité autour du site. Les habitants vivant dans le périmètre jugé à risque ont été invités à quitter les lieux.

« Nous avons profité pour recommander à tous ceux qui sont dans un rayon de 200 mètres d’évacuer les lieux. La gendarmerie et la police vont assurer la sécurité pour permettre, dans les heures à venir, que les citoyens puissent récupérer ce qu’ils ont dans ces différents bâtiments. Et l’Habitat, très rapidement, va donner des instructions fermes aux services techniques pour permettre à ce que ces immeubles-là soient démolis et pour réduire le risque dans cet endroit », a expliqué le ministre.

Les prochains jours seront consacrés aux investigations techniques et à l’évaluation des bâtiments environnants, alors que les habitants restent dans l’attente de solutions face à cette situation préoccupante.

N’Famoussa Siby