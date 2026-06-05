Double scrutin : la GMD largement en tête après la publication des résultats provisoires

La Direction générale des élections (DGE) a procédé, dans la soirée de ce jeudi 4 juin, à la publication des résultats provisoires des élections législatives et communales, marquant une étape importante du processus électoral. C’était en présence du ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, mais également du ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté.

Selon les statistiques communiquées par Mme Camara Djenab Touré, les élections communales ont enregistré 3 856 690 votants, avec 3 568 658 suffrages valablement exprimés, soit un taux national de participation de 58,55 %. Au total, 8 753 conseillers communaux ont été élus dans 375 circonscriptions électorales.

Les résultats révèlent également une progression de la représentation féminine, avec 3 623 femmes élues (41,39 %) contre 5 130 hommes (58,61 %). La participation des jeunes reste également notable, avec 1 877 élus âgés de 18 à 35 ans, représentant 21,44 % des élus locaux.

Au niveau régional, les taux de participation ont varié d’une localité à l’autre. La région de Faranah affiche l’un des taux les plus élevés avec 74,93 %, suivie de Kankan (72,61 %) et de N’Zérékoré (67,95 %). À l’inverse, Conakry enregistre le taux de participation le plus faible, avec 35,53 %.

Concernant les élections législatives, les résultats provisoires placent largement en tête le mouvement Génération pour la Modernité et le Développement (GMD), qui s’impose dans de nombreuses circonscriptions électorales à travers le pays et dans certaines représentations extérieures.

Pour le scrutin national à la représentation proportionnelle, la DGE indique que 3 448 994 suffrages valablement exprimés ont été enregistrés pour l’attribution des 49 sièges de la liste nationale.

Plusieurs formations politiques obtiennent une représentation au futur Parlement, mais la GMD apparaît comme la principale force politique issue du scrutin.

Par ailleurs, la DGE a également rendu publique la liste des députés déclarés élus à titre provisoire dans les circonscriptions nationales et à l’étranger.

La soirée s’est achevée par le dépôt de ces résultats provisoires à la Cour suprême.

Aminata Camara