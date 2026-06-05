Aboubacar Koulibaly : « Simandou va être transformationnel pour la Guinée »

SimFer, la coentreprise réunissant l’État guinéen, Rio Tinto et le consortium CIOH conduit par Chinalco, a présenté ce jeudi un point d’étape sur l’évolution du projet Simandou. L’entreprise affirme poursuivre la montée en puissance de ses opérations, tout en accélérant le déploiement des infrastructures et en renforçant son engagement auprès des communautés et des institutions nationales.

Prenant la parole, Aboubacar Koulibaly, le directeur général de Rio Tinto Guinée, a détaillé les retombées du projet, notamment sur l’emploi et les communautés locales.

« Pour nous, l’impact sur les communautés se situe à plusieurs niveaux. Au niveau individuel, on a l’impact que nous créons en offrant des opportunités d’emploi pour les Guinéens. Comme vous le savez, on a toujours, durant ces conférences de presse, donné les chiffres concernant les emplois créés et le pourcentage des Guinéens. Aujourd’hui, notre pourcentage est à 77 % de Guinéens qui ont des opportunités de travail sur un effectif total d’à peu près 20 000 travailleurs. Vous allez noter qu’il y a eu des variations sur l’emploi parce qu’on est en même temps en train de commencer l’exploitation et on a fini certaines parties des constructions », a-t-il expliqué.

Le responsable a également insisté sur les actions menées dans les zones d’impact du projet.

« Au niveau communautaire, on a fait beaucoup d’investissements, on continue d’en faire. On a construit des écoles, des centres de santé, des centres pour la jeunesse dans la zone minière, mais aussi dans une autre partie du port, donc dans la zone de Forécariah et Beyla. Mais aussi, au-delà de ça, on a mis en place un département de développement économique régional à travers lequel nous faisons des investissements tout au long du corridor. En Guinée, sur les questions de renforcement des capacités des Guinéens, notamment on a mis en place un programme de renforcement des capacités des fonctionnaires sur la question de la gestion des ressources naturelles. Beaucoup de cadres guinéens ont participé à ce programme et ce programme est piloté par le bureau du Premier ministre. Nous travaillons également sur les questions d’appui à l’agriculture », a-t-il souligné.

Dans la même lancée, il ajoute que plusieurs initiatives agricoles sont soutenues dans différentes régions du pays.

« Nous avons fait beaucoup de missions et nous travaillons à accompagner un certain nombre de projets agricoles dans la zone, aussi bien à Faranah que dans la zone de Beyla et à Forécariah. Et au-delà, nous aidons le gouvernement aussi à faire le plaidoyer pour amener d’autres investisseurs, parce que ce n’est pas seulement les mines qui vont faire développer la Guinée, mais comment nous pouvons accompagner le gouvernement à faire des forums d’investisseurs. L’année dernière, en prélude à la célébration et au lancement des opérations de Simandou, nous avons organisé un side-event où il y avait beaucoup d’investisseurs avec le gouvernement pour parler des avancées de la Guinée », a-t-il poursuivi.

Évoquant la portée stratégique du projet, Aboubacar Koulibaly souligne son caractère transformateur.

« Lorsque nous parlons de transformation, comme vous le savez, le projet Simandou est un projet multigénérationnel. C’est quand même un investissement colossal de près de 20 milliards de dollars. Si vous regardez aujourd’hui, même en Afrique, vous allez voir que Simandou fait partie des projets les plus complexes et les plus riches en capitaux investis. Le seul fait que Simandou se réalise, c’est qu’il met la Guinée sur la carte d’attraction des investissements. C’est pourquoi vous allez voir qu’à Hindaba, chaque année sur la conférence minière, la Guinée est à l’honneur pour expliquer comment elle a pu mobiliser 20 milliards dans le secteur extractif, alors que dans d’autres pays, les investissements sont moins inclus », a-t-il indiqué.

Le directeur de Rio Tinto Guinée a également mis l’accent sur les opportunités pour les entreprises locales et les effets induits du projet.

« Il y a aussi toutes les opportunités qui sont données aux entreprises guinéennes pour travailler à travers des contrats. Ce sont des processus d’achat qui sont faits pour qu’elles travaillent dans les sous-traitances qu’elles font dans le pays. Puis il y a l’effet induit qui fait que, parce que Simandou va se réaliser, non seulement il va y avoir plus de taxation, plus d’activités économiques et plus d’attractions pour d’autres investisseurs », a-t-il mentionné.

Il a aussi évoqué la dynamique minière globale du pays.

« Aujourd’hui, on a dans le pays un boom minier, pas seulement parce que Simandou, mais aussi à la bauxite, et le gouvernement travaille pour développer la transformation des produits au lieu d’exporter toujours le minerai, transformer dans le pays. Comme vous le savez, il y a trois raffineries qui ont été signées ou en construction et il y en a d’autres qui sont en négociation. Ce sont ces réalisations qui font qu’on dit que Simandou va être transformationnel pour la Guinée », dit-il. « Ces minéraux de meilleure qualité amènent Simandou, le minerai de Simandou sur le marché du minerai de fer va transformer le marché lui-même parce que c’est un minerai de haute qualité », a-t-il ajouté.

Outre, le responsable a insisté sur les standards de gouvernance et de transparence appliqués par Rio Tinto et SimFer.

« Il faut savoir que Rio Tinto SimFer, c’est une compagnie qui s’inscrit dans le principe des standards les plus élevés en matière de gestion des ressources naturelles. Nous avons des principes sur la gestion environnementale, sur l’impact sur les communautés, sur la façon dont nous travaillons et nous faisons le business. Ces standards existent partout dans le monde où Rio Tinto va opérer. Nous nous engageons avec la société civile très régulièrement pour les tenir informés, comme on le fait avec les médias, de l’évolution du projet, tenir compte de leurs remarques parce qu’ils vivent dans les communautés pour s’assurer qu’on va résoudre les problèmes qui sont posés. Nous sommes transparents avec le gouvernement sur les taxations que nous payons. Oui, il peut y avoir quelques contraintes opérationnelles, mais nous avons toujours été très satisfaits de la collaboration et des partenariats que nous faisons pour développer le projet », a-t-il conclu.

N’Famoussa Siby